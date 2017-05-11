Альпари: Валютная пара EUR/USD: цена зацепилась за уровень 1,0867

В среду торги по евро завершились незначительным снижением. Семь часов пара торговалась на уровне 1,0869 и снизилась до 1,0853 на фоне резкого роста доходности 10-летних американских облигаций, которая подскочила до 2,417% годовых. В Азии на снижающейся доходности американских облигаций (2,397%) евро вернулся к уровню 1,0872.

Глава ЕЦБ Марио Драги тоже не смог отцепить евро от ценового уровня 1,0869. В своем выступлении он сказал, что не торопится повышать процентную ставку и сворачивать программу скупки активов. Борьба с инфляцией продолжается.

В среду продавцы позволили покупателям вернуться к трендовой линии (1,0898), которая была пробита 9 мая. Потом на общем фоне укрепления доллара евро обновил недельный минимум.

Утренние торги повторяют динамику вчерашнего дня. Это не означает, что цена в точности повторит движение за 10 мая. Видно, что курс евро неохотно снижается. Вероятно, что продавцы обновят минимум и начнётся фиксация прибыли от коротких позиций. Скорее всего, это будет скромная цель 1,0844, хотя в моменте цена может опуститься до уровня 1,0822 (50% гэпа, который образовался после первого тура президентских выборов во Франции 24 апреля).

Сегодня к тому же состоится заседание Банка Англии. В связи с этим на рынке стоит ожидать высокую волатильность в кросс-паре евро/фунт. В зависимости от направления кросса и доходности американских облигаций трейдеры будут открывать соответствующие позиции.

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0844, максимум – 1,0881, закрытие – 1,0863.

В 11:00 мск в еврозоне опубликуют экономический бюллетень ЕЦБ.

В 11:30 мск в Великобритании выйдут данные по производству в обрабатывающем секторе, промышленному производству, сальдо торгового баланса и объемы строительства за март.

В 13:25 мск в США выступит член FOMC Уильям Дадли.

В 14:00 мск в Великобритании опубликуют отчет Банка Англии по инфляции, решение Банка Англии по процентной ставке за май, программу покупки активов за май.

В 15:00 мск в Великобритании сообщат прирост ВВП от NIESR за апрель.

В 15:30 мск в Канаде выйдет индекс цен на первичном рынке жилья март. В США – индекс цен производителей за апрель, число требований на пособия по безработице за неделю 30.04-06.05.

В 15:30 мск в США выйдет базовый индекс цен производителей за апрель.

В 17:30 мск в Канаде выйдет обзор Банка Канады.

Владислав Антонов, аналитик

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