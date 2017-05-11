Банк "Глобэкс": Снижение запасов нефти укрепляет рубль «Индекс ММВБ вырастет на открытии торгов на фоне несущественного роста азиатских фондовых индексов. Российский рубль окрепнет к доллару на фоне стабилизации цены на нефть на азиатской торговой сессии. После вчерашнего снижения запасов сырой нефти в США на 5,2 млн барр. цена «черного золота» взлетела на 2,4% до $50,5 за барр, что транслировалось в укрепление сырьевых валют. Трейдеры обратили внимание на то, что снижение запасов стало самым большим за последний месяц, в то время как новости по нефтяному рынку идут негативные. Сейчас возникший позитив будет поддерживаться благодаря приближению заседания ОПЕК 25 мая и ожиданию продления сделки по снижению добычи нефти. Исходя из этого, есть шанс, что нефтяные цены еще подрастут, а вместе с ними и рубль». Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте