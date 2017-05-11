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mfd.ruАналитикаКомментарии11 мая 2017 г.Банк "Глобэкс": Снижение запасов нефти укрепляе...
сегодня
10:11

Банк "Глобэкс": Снижение запасов нефти укрепляет рубль

«Индекс ММВБ вырастет на открытии торгов на фоне несущественного роста азиатских фондовых индексов. Российский рубль окрепнет к доллару на фоне стабилизации цены на нефть на азиатской торговой сессии. После вчерашнего снижения запасов сырой нефти в США на 5,2 млн барр. цена «черного золота» взлетела на 2,4% до $50,5 за барр, что транслировалось в укрепление сырьевых валют. Трейдеры обратили внимание на то, что снижение запасов стало самым большим за последний месяц, в то время как новости по нефтяному рынку идут негативные. Сейчас возникший позитив будет поддерживаться благодаря приближению заседания ОПЕК 25 мая и ожиданию продления сделки по снижению добычи нефти. Исходя из этого, есть шанс, что нефтяные цены еще подрастут, а вместе с ними и рубль».

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