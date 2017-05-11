ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом на 0,4-0,5%

Американские индексы в среду не показали единой динамики на фоне вышедшей отчетности ряда компаний. S&P 500 прибавил 0,11%, Dow Jones потерял 0,16%, высокотехнологичный индекс NASDAQ поднялся на 0,14%.

Сегодня фьючерсы на американские индексы слабо снижаются. S&P 500 снизился на 0,04%, Dow Jones – на 0,00%, Nasdaq – на 0,04%.

Нефтяные котировки в среду выросли на фоне данных о существенном снижении запасов в США. Brent подорожала на 3,06% до $50.22, а WTI – на 3,16% до $47.33. Сегодня цены на нефть продолжают расти. Brent поднялась на 0,84% до $50.64 за баррель, а WTI – на 0,87% до $47.74 за баррель. Цены на базовые металлы сегодня растут. Алюминий прибавил 0,52%, медь – 1,06%, никель – 1,48%. Азиатские рынки сегодня растут вслед за нефтью, снижается Китай. Nikkei225 поднялся на 0,4%, KOSPI прибавил 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 стабилен.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы данные по рынку труда, в частности о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, а также данные о динамике цен производителей в апреле.

Европейская комиссия опубликует ежеквартальный экономический прогноз. В Германии опубликуют индекс оптовых цен. В России сегодня состоится заседание совета директоров в МРСК Урала и М.Видео. Vimpelcom и ММК опубликуют финансовую отчетность по МСФО за I кв. 2017 года.

Мы ждем позитивного открытия торгов на российском рынке с ростом на 0,4-0,5% на фоне роста цен на сырьевых рынках

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