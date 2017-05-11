ИК Финам: День начнем с консолидации рынка акций и небольшого роста рубля

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. Рынок энергоносителей, после роста, вызванного данными по запасам углеводородов от министерства энергетики США, перешел в консолидацию, что позволило нефти марки Brent закрепиться выше отметки 50 долларов за баррель. Вчера по итогам торгов в США индекс Dow Jones снизился на 0,2%, а индекс S&P500 вырос на 0,1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют до 0,1%. Торги на азиатских площадках проходят разнонаправлено. Так, японский Nikkei225 растет на 0,3%, а китайский Shanghai Composite падает на 1%. На таком фоне, на наш взгляд, российские фондовые индексы в начале торгов лягут в дрейф у уровней вчерашнего закрытия. В дальнейшем, на фоне преобладания покупок на европейских площадках, а также возобновления позитивной динамики на рынке энергоносителей, наши акции могут продолжить восходящее движение. Во второй половине торгов основным фактором как для мировых, так и для российских рынков, станет блок макроэкономической статистики из США — сегодня в 15.30 мск. будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице и индекс цен производителей, которые могут оказать влияние на настроения инвесторов и привести к направленному движению в высокорисковых активах.

На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. На фоне консолидации нефти марки Brent выше 50 долларов, основным фактором для российской валюты станет поддержка со стороны налогового периода, что будет способствовать снижению доллара и евро. В результате американская валюта может закрепиться ниже поддержки на уровне 57,5 рублей, что станет первым подтверждением ее пробоя.

Другая аналитика