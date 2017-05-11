ИФК «Солид»: Рост цен на нефть прибавит оптимизма инвесторам

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent вновь удерживаются выше «психологической» отметки в $50 за баррель после публикации данных, указавших на существенное снижение запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2025-2030 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в случае улучшения внешнего фона этот фондовый индикатор предпримет попытку продолжить подъем к своей 200-дневной средней.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду ещё немного прибавили. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня вырос на 0.59% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение индекса FTSE 100 оказало повышение котировок акций банков HSBC (+0.9%), Barclays (+2.3%), Lloyds Banking Group (+1.3%), нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (+1.3%), BP (+1.1%) и фармацевтической компании GlaxoSmithKline (+1.6%). Сегодня в фокусе внимания британских инвесторов будет заседание Банка Англии, по итогам которого регулятор вряд ли изменит свою ключевую ставку, но может прояснить дальнейшие перспективы своей денежно-кредитной политики.

В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в среду вырос на 0.05% при оборотах торгов на 10% ниже среднемесячных, а ростом из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции нефтесервисной компании TechnipFMC (+2.8%) и оператора сети гостиниц Accor (+1.8%). Немецкий индикатор DAX (+0.07%) прибавил благодаря повышению котировок акций Continental (+1.7%), Infineon Technologies (+1.7%) и Bayer (+0.5%), внесших существенный вклад в его подъем. Выступивший глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что все больше признаков того, что экономический рост в еврозоне становится более сильным и широкомасштабным.

Фондовый рынок США в среду не показал единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones опустился в итоге дня на 0.16%, а наибольшее отрицательное влияние на его поведение оказало понижение котировок авиакосмической корпорации Boeing (-2%) и компании Walt Disney (-2.2%). Индекс high-tech биржи NASDAQ прибавил 0.14% на фоне повышения в цене акций Nvidia (+17.8%), Electronic Arts (+12.7%), Microchip (+2.7%) и Netflix (+1.8%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.11%) слегка подрос при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс нефтегазового сектора (+1.1%). Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен высказался за повышение учетной ставки ФРС и сокращение баланса Федрезерва, чтобы избежать чрезмерного перегрева экономики.

Рынок акций РФ в среду поднялся. Индекс ММВБ прибавил 1.29% при оборотах на уровне среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на его рост оказали выросшие в цене акции хорошо отчитавшегося Сбербанка (+3%), а также ЛУКОЙЛа (+3.8%) и Магнита (+2.7%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+2.39%) вырос больше из-за укрепления рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг сегодня стоит выделить ожидающиеся финансовые результаты ММК и VEON (ранее VimpelCom).

Другая аналитика