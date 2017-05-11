ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Нефтяная пружина стала разжиматься и для кого-то это стало неожиданностью

По итогам вчерашнего дня индекс РТС прибавил 2,39%. «Медведи» на прошлой неделе сжали нефтяную пружину, а вчера она разжалась – котировки нефти закрылись выше уровня $50 (Brent). Для кого-то такой сценарий стал неожиданностью, но простите заранее было известно, что в последние годы запасы в нефти в США начиная с мая снижались.

Сначала на новостных мониторах появилась новость о намерении Саудовской Аравии сократить экспорт нефти в Азию, а затем «нефтемедведям» нанесли нокдаун статистикой по запасам нефти в США от EIA. Согласно отчету Управления по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США, за прошедшую неделю было снижение запасов нефти и сильный рост спроса на бензин. Объемы запасов сырой нефти в США упали на 5,2 млн баррелей (против ожиданий 1,8 млн баррелей).

Правда, я далек от того чтобы рисовать пасторальные картины фондового рынка – втрое полугодие может быть непростым. По статистике самый плохой месяц в году для американского индекса DOW - сентябрь. Дональд Трамп устроил кадровую чехарду и собирается посылать дополнительные войска в Афганистан, потому что его экономические инициативы заблокированы, а под них инвесторы покупали акции в конце 2016 года. Ему нужна дымовая завеса и операция отвлечения внимания. Внезапное увольнение главы ФБР Джеймса Коми вызвало ряд вопросов. Большинство экспертов сходятся во мнении, что это обстоятельство усложнит работу правительства и усугубит тупиковую ситуацию в Конгрессе. В частности, скорее всего, будет отложено выполнение будущей реформы налогообложения, которая должна, по ожиданиям, оказать положительное влияние на американские компании.

В США наблюдается повышенная политическая неопределенность, котррая во втором полугодии может отрицательно сказаться на динамике фондового рынка. В первом полугодии доминируют фундаментальные факторы - хорошая корпоративная отчетность, низкая инфляция, низкие процентные ставки. Во втором полугодии инвесторы могут обратить внимание на то, что выполнение предвыборных обещаний Трампа буксует. Куда вырулит расследования связей Трампа с Россией пока непонятно.

Из-за укрепления доллара и того что темы роста экономики Китая повысились и китайского правительство может частично свернуть программу стимулирования, цены на сырье не слишком стабильны. На фоне опасений касательно ожидаемого слабого спроса со стороны Китая обновили шестимесячный минимум цены на железную руду. Намерение ФРС США продолжать ужесточение монетарной политики и повышение ставок приводит к укреплению доллара. Индекс доллара вырос более чем на 5% с 2016 года и для нашего рынка это не очень позитивный фактор в долгосрочной перспективе.

Сегодня в США выйдут недельный отчет по первичным обращениям за пособиями по безработице и индекс потребительских цен. В центре внимания также будет проблемный сектор розничных продаж. В пятницу выйдет важный для рынка месячный отчет по объемам продаж в США.

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