ГК Forex Club: Рубль снова на коне

Рубль снова нашел точку опоры в виде сильных цен на нефть. А нефть подтолкнули данные от Минэнерго США. Мы, наконец, дождались резкого сезонного сокращения объемов коммерческих запасов энергоносителя в американских хранилищах. За неделю они упали на 5,2 млн – это рекордный показатель с 2016 года!

Естественно, это вернуло спрос на Brent, которая смогла закрепиться выше 50 долл./барр. Разговоры о том, что саудиты готовы еще больше сократить объемы добычи в рамках ближайшего заседания ОПЕК, только поддержали позиции нефти.

Добавим к этому еще и действия российского Минфина, которые пошли на пользу рублю. С 10 мая снижены объёмы покупки валюты в восемь раз по сравнению с апрелем. В таких условиях у USD/RUB есть все шансы продолжить падение с ближайшей целью на отметке 56,80.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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