Альпари: ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП России на уровне 1,2% на 2017 год

ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП России в 2017 году на уровне 1,2% и ожидает роста российской экономики на 1,4% в следующем году. Об этом говорится в докладе банка. Российские оценки близки к точке зрения западных коллег. Минэкономразвития РФ в базовом варианте прогнозирует подъем российской экономики на 2% в 2017 году. ЦБ РФ ожидает роста ВВП в интервале 1-1,5%. ЕБРР оценивает спад экономики России за 2015-2016 годы в размере 3%.

Изначально три года назад западные рейтинговые агентства и аналитики финансовых компаний предсказывали сокращение российской экономики минимум на 10%. Однако Россия оказалась очень устойчивой к санкциям и падению цен на нефть. Пострадал только финансовый сектор, курс рубля упал примерно в два раза, значительно снизилась капитализация компаний. ЕБРР отмечает зависимость российской экономики от цен на нефть и геополитических рисков, а также низкий объем инвестиций.

Проблема с инвестициями, вероятно, частично будет решена через победу над инфляцией и снижение ключевой ставки. Возможно, также более эффективно заработает механизм IPO/SPO для компаний малой и средней капитализации. Однако для более высоких темпов экономического роста необходимо стимулировать внутренний спрос, а это возможно только через увеличение государственных расходов.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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