Альпари: Евро/доллар торгуется практически без изменений

В Европе торги по евро проходят в «красной» зоне. Цена развернулась вниз после достижения максимума на 1,0898. На момент написания обзора пара евро/доллар торгуется по 1,0882 против сессионного минимума 1,0859.

Британский фунт без видимых причин подорожал к доллару до 1,2988 (+39 пункта), к евро – до 0,8383. Так как в это время новости не выходили, курс фунт/доллар вернулся к 1,2936 (-52 пункта).

Не исключается, что трейдеры продавали евро в преддверии выступления главы ЕЦБ Марио Драги в Палате представителей в Нидерландах. Драги осторожен в своих высказываниях. Он старается избегать темы монетарной политики ЦБ вне пресс-конференции. Отсюда и реакция на него слабая.

Чтобы покупатели смогли вздохнуть полной грудью, им нужно закрепиться выше 1,0900. Тогда в качестве целевой зоны можно рассмотреть диапазон 1,0908-1,0921. Индексу евро для укрепления единой валюты необходимо пройти сопротивление 100,70. Текущее значение – 100,55.

Владислав Антонов, аналитик

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