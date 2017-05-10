ГК Forex Club: Обзор мирового рынка зерновых 1 - 5 мая 2017 года

По итогам недели с 1 по 5 мая цены на зерновые культуры на мировых рынках выросли вследствие угрозы урожаю озимых в США, а также спекуляций в ожидании нового урожая. На Чикагской товарно-сырьевой бирже СМЕ июльские контракты на пшеницу поднялись на 2,4% с 431,75 до 442,25 USD/100 буш, на кукурузу - на 1,4% с 365,50 до 370,75 USD/100 буш, на сою - на 1,8% с 955,50 до 973,0 USD/100 буш.

Основной рост фьючерсы на пшеницу, кукурузу и сою сформировали в понедельник, отреагировав на неблагоприятные погодные факторы для урожая. В частности, в последние дни апреля ключевые агрорегионы США накрыли сильные снегопады, усилив в первую очередь риски для озимой пшеницы. В некоторых местах снежный покров превысил 2 метра. Взлет котировок пшеницы к концу торгов понедельника составил 6%, став максимальным с середины 2015 года. При таком погодном факторе очевидны также значительные трудности с севом кукурузы и яровых.

В целом, рынки оценивали возможные потери на уровне 1,5-4 млн.т., что и вызвало такой рост. Тем не менее, проведенная трехдневная инспекция лишь незначительно ухудшила прогноз урожайности до 46,1 буш/акр против прошлогоднего 48,6 буш/акр, который все равно остается выше пятилетнего среднего показателя на почти на 11%. Впрочем, финальные цифры будут очевидны в период сбора.

На рынок продолжают поступать оперативные данные прогнозов нового урожая. Среди таких выделим Польшу, урожай зерна которой оценивается в 30,1млн.т (+0,3% к урожаю 2016/2017МГ). Ожидается, что валовой сбор зерна в Литве вырастет на 3,4% до 5,25 млн.т. В свою очередь Еврокомиссия снизила прогноз урожая мягкой пшеницы в Евросоюзе в текущем году до 141,9 млн. т и кукурузы до 66,5млн.т., в том числе за счет ухудшения состояния посевов. Также прогнозируют, что валовый сбор пшеницы в Казахстане снизится на 13% до 13млн.т. Дополнительно ожидается сокращение урожая и экспорта пшеницы из Украины.

Фактором давление также выступила коррекция мировых цен на нефть, которая сдерживает интерес к кукурузе и сое, как источнику биотоплива. Вместе с тем, цена сои получила неожиданную поддержку, вследствие реакции на банкротство крупнейшего бразильского трейдера сои.

Рынок входит в полосу спекуляций вокруг перпестиктив нового урожая. Ожидаем высокую волатильность. Предпосылки для сдерживания роста цен ввиду значительных переходящих остатков сохраняются. Сокращениее урожая в 2017/18МГ позитивно для стабилизации ситуации, но его может быть недостаточно, чтобы выравнять баланс.

Ближайшую неделю в центре внимания публикация USDA месячного обзора WASDE 10 мая, в прогнозах которого, могут произойти изменения, достаточные для смены рыночных настроений. В остальном, в ходе посевной кампании и вегетации озимых погодный фактор будет играть важнейшую роль, повышая спекуляции. Отдельным фактором влияния выделим курсовые колебания, которые могут сформировать дополнительные зоны ценовой волатильности. Для июльских фьючерсов мы оцениваем торговый коридор на будущую неделю: для пшеницы 410-460 USD/100 буш, для кукурузы на уровне 360-380 долларов за 100 бушелей, сои - до 950-990 USD/100 буш.

На рынках СНГ

Исходя из доступных данных Bloomberg, спотовые цены российской пшеницы (Wheat 12.5% FOB Novorossiysk) находятся на уровне $186,0, цены украинской пшеницы (Wheat 12.5% FOB Black Sea) $186, цены казахской пшеницы (Milling Wheat 12.5% FOB Aktau) – удерживаются на уровне $179 с начала апреля. Перспективы для стабилизации цен при падающем спросе формируют возможный интерес со стороны Азиатских покупателей, которые притормозили контракты австралийской пшеницы. Для российского рынка ожидается разгрузка запасов в связи со снятием Турцией с 4 мая ввоза российской пшеницы в рамках режима переработки товаров внутри таможенной территории.

Исходя из доступных данных Bloomberg, спотовые цены российской кукурузы (FOB Novorossiysk) находятся на уровне $169, цены украинской кукурузы (FOB Black Sea) $170.

Андрей Шевчишин, старший аналитик

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