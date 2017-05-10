Открытие Брокер: Существенных движений вечером не ожидается

К 15:20 (мск) индекс ММВБ рос на 0,84% до 2019,30 п., а РТС укреплялся на 1,27% до 1099,49 п. К середине дня российский рынок торговался в плюсе на объёмах близких к средним значениям. Внешний фон не мешал участникам торгов обращать внимание на корпоративные отчёты. Сбербанк (+2,34%) увеличил прибыль по РСБУ (в январе-апреле она выросла на 45,5% до 207,1 млрд рублей). «Юнипро» (+4,27%) получила 4,64 млрд прибыли в I квартале по МСФО против убытка годом ранее (при снижении выручки на 7,5%). Более того, менеджмент компании предложил направить на дивиденды 7 млрд рублей в июле и ещё 5 млрд по итогам 2017 года. «Полюс» +0,52% увеличила прибыль по МСФО на 36,3% в I квартале 2017 года до 29,2 млрд рублей (при сокращении выручки на 5,8% до 35,7 млрд рублей). «Башнефть» (-1,69%) сократила прибыль по РСБУ в I квартале на 7,7% до 7,55 млрд рублей. К середине дня в лидерах торгов оказались бумаги «Система» (+6,0%). Компания подтвердила получение иска «Роснефти» и заявила о готовности доказать незаконность предъявленных претензий. В лидерах также были бумаги: «Мостотрест» (+4,93%), АП «Мечел» (+3,57%), «Интер РАО» (+2,83%). Стоит отметить, что потенциал роста остаётся. Прошлую неделю индекс ММВБ смог закрыть выше отметки 2000 пунктов. Однако главной надеждой могут стать предстоящие переговоры главы МИД С. Лаврова и президента США Д.Трампа.

Рубль укреплялся в среду, реагируя на отскок в нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2845 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 9,52%, недельная повысилась до 9,53%, а месячная осталась на уровне 9,58%. Свою лепту в укрепление рубля внёс Минфин, который в период с 10 мая снизил объёмы покупки валюты в восемь раз по сравнению с апрелем. И, естественно, рубль поддерживается нефтью и надеждами на то, что OPEC продлит соглашение по сокращению добычи, что поддержит котировки. В остальном, рубль следовал за своими коллегами по сырьевому цеху, которые также укреплялись против доллара США. Дополнительным поводом для укрепления российской валюты стали данные от ФТС, которые показали рост положительного торгового сальдо РФ в январе-марте в полтора раза до $38,3 млрд. Внешнеторговый оборот вырос в I квартале на 31,6 млрд рублей до $129,3 млрд. К 15:21 (мск) пара USD/RUB снижалась на 0,15% до 57,85, EUR/RUB на 1,22% до 62,935.

После заметного роста накануне европейские индексы демонстрировали низкую волатильность. Бумаги Roche Holding провалились почти на 2% на фоне провала клинических испытаний противоракового препарата. Из европейской статистики можно выделить рост промышленного производства во Франции на 2% за март. Кроме того, счёт текущих операций ФРГ в марте поднялся до максимального уровня с 1991 года. К 15:20 (мск) DAX – 12758,03 (+0,07%), CAC 40 – 5396,41 (-0,03%), FTSE 100 – 7377,61 (+0,48%).

Китай в очередной раз может существенно повлиять на рынок угля. Власти намерены ограничить импорт низкосортного угля. Кроме того, было заявлено о том, что в текущем году уже было выведено из эксплуатации 31,7 млн тонн производства стали и 68,97 млн тонн угля. Это соответствует реализации плана сокращения в текущем году на 63% и 46% соответственно.

На рынке нефти основной оптимизм связан с отчётом API, который показал снижение коммерческих запасов «чёрного золота» в США на 5,8 млн бар. за прошлую неделю. Меж тем, Ливия отчитывается об увеличении производства до 800 тыс. бар. в сутки. Нигерия также может сообщить об увеличении добычи, когда Shell закончит тестирование экспортного трубопровода Trans Forcados. К 15:20 (мск) Brent – $49,28 (+1,13%), WTI – $46,43 (+1,20%), золото – $1222,8 (+0,55%), медь – $5519,29 (+0,22%), никель – $9240 (+0,27%), палладий – $799,8 (+0,78%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 99,41. AUD и NZD укреплялись до 0,45% и 0,65% против валюты США. К 15:20 (мск) EUR/USD – $1,088 (+0,04%), GBP/USD – $1,295 (+0,12%), USD/JPY – 113,84 (-0,11%).

Из статистики на вечер можно отметить отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в 17:30 (мск). Затем в 21:00 (мск) выйдет отчёт по исполнению федерального бюджета США. Кроме того, в среду пройдёт аукцион по размещению 10-летних казначейских обязательств США.

Существенных движений на вечер не ожидается, если только американская политика не предоставит очередной сюрприз вроде увольнения главы ФБР. Впрочем, есть риск того, что отчёт Минэнерго окажется не столь оптимистичным, как данные API, и нефть продолжит своё сползание вниз. Тогда рубль завершит день без укрепления. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном плюсе.

Другая аналитика