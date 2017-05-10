ИК "Абилити Капитал": Без паники, обвала не будет

Пока не стоит ждать обвала финансовых рынков, и в том числе рынка нефти. В последний раз, жесткая посадка цен на нефть была в конце 2015 года, и ее причины кроятся, не только в перепроизводстве нефти. Очень сильным катализатором падения нефти тогда, стали опасения по поводу экономики Китая. И именно страх перед этим и завалил цены на нефть, ниже 30 долларов за баррель, так же как и индекс РТС к 600 пунктам.

Сейчас, такого драматизма нет, и пока что не намечается, по крайней мере, в ближайшее время. На вопрос, почему так? Ответ очень простой - Китай выкупил кризис своими огромными резервами.

Да у Китая сегодня есть проблема с перегретым рынком внутреннего долга, объем которого уже вплотную подходит к 280% от ВВП - это огромная сумма. В этом ключе, Китай чем-то похож на США образца 2008 года. Но стоит понимать, что тогда в 2008 году, власти США в лице главного казначея Полсона, допустили очень большую ошибку - они медлили. Представьте, если бы тогда, еще в мае 2008 года, в США бы заранее запустили бы программу TARP и QE. То тогда и Lehman Brothers бы не упал, и вообще обвала бы не было. Так вот Китай в отличии от США, сейчас действует на упреждение!

Резервы Китая упали с 4 до 3 триллионов долларов! Кто то, считает что это плохо, но это смотря как посмотреть. Китай все сделал правильно, он не ждал обвала, он потратил деньги и не допустил катастрофы. Триллион долларов от властей Китая, пошли в оборот и помогли экономке Китая не упасть в 2015 и 2016 годах. Сейчас многие указывают на те же проблемы, снова перегретый рынок кредитования Китая и бурно растущий внутренний долг. Но раз Китайские власти помогли экономике тогда, не дожидаясь горячей фазы, то и сейчас, они делают и будут делать так же.

И для этого у Китая есть еще 3 трлн. долларов, то есть в отличие от США, им не нужно занимать и печатать деньги, они у них есть в резервах. И они будут пущены в ход, без сомнений, поскольку это уже будет не первый раз. Китай запросто сможет еще 2-3 года просто покупать кризис.

Поэтому именно обвала рынка и катастрофы в ближайшее время не намечается, да РТС может скорректироваться вниз, так же как и цены на нефть могут снизиться, но катастрофы в этом не будет.

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