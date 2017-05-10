ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": По большому счету идет боковое движение

После праздников открылись торги в России. Вчера депозитарные расписки торговались в Лондоне, там был небольшой позитив, сегодня индекс ММВБ тоже растет относительно 5-го мая, последнего торгового дня на Московской бирже. По большому счету идет боковое движение, «Газпром» на уровне между 133 и 135, «Сбербанк» на уровне между 165 и 168. Можно отметить, что акции АФК «Система» отскочили после того провала, который состоялся на прошлой неделе. Рынок рассчитывает на то, что судебные перспективы иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» не будут слишком быстрыми, кроме того представители АФК «Системы» заявили, что по всем пунктам предъявленного иска они готова дать исчерпывающие пояснения в суде, и на этом фоне котировки отскакивают. Тем, кто покупал бумаги при резком провале вниз, сейчас лучше зафиксировать прибыль и посмотреть со стороны на дальнейшее развитие событий, потому что судебная перспектива в России имеет определенную волатильность, и очень много зависит от того, кто является истцом. Кроме роста АФК «Система» и отскока ее вверх после провала на предыдущей неделе, «Аэрофлот» хорошо держится на максимальном уровне в 188 рублей, ожидаются достаточно высокие дивиденды.

«Московская Биржа» держится на уровне 117, у нее закрывается реестр на дивиденды, закрытие реестра само по себе состоится 16 мая, соответственно, 12 мая последний день, когда можно приобрести бумаги с дивидендами на Московской Бирже с учетом расчетов «Т+2», и за ближайшие два дня не исключается то, что котировки могут подскакивать в область 119-120. Правда, выше сложно будет пройти, потому что дивиденды оказались не такими большими, как рассчитывали несколько месяцев назад.

Выборы во Франции не принесли никакого негатива на европейские рынки и, соответственно, на мировые, но ряд аналитиков отмечает, что победа Макрона это не очень хорошо для России, потому что он является сторонником продления европейских антироссийских санкций и является сторонником продолжения европейской интеграции. С другой стороны, политологи предсказывали его победу, поэтому наш рынок не реагирует на итоги выборов.

Котировки нефти отскакивают наверх. По данным, предоставленным вчера институтом API, запасы нефти значительно снизились. В четверг состоялись переговоры министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха с Александром Новаком. Оба министра выразили удовлетворение фундаментальными показателями нефтяного рынка, в том числе постепенным снижением объема мировых запасов. Министры пришли к единому мнению, что нужно продолжать работать со всеми участниками соглашения, чтобы подтолкнуть нефтяной рынок к равновесию. Новак сказал, что Россия склоняется к продлению соглашения. Думаю, что скоро нефтяные цены начнут расти, а в перспективе до конца года ведется цель $62 по Brent.

Цены на золото сейчас пытаются оттолкнуться наверх от поддержки 1200-1220. Отскок наверх дается тяжело. Во втором полугодии может снизиться спрос на золото в Индии, сообщил Всемирный золотой совет (WGC). В июле в Индии вступает в силу закон о Едином налоге на товары и услуги (Goods and Services Tax, GST), который может снизить аппетит к золоту у жителей второй в мире страны по потреблению желтого металла. Но в первом полугодии продажи золота останутся на хорошем уровне, считает WGC. «С вступлением в силу налога GST мы ожидаем некоторый спад спроса во втором полугодии», – говорит управляющий директор WGC по Индии.

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