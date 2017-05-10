Альпари: Индекс ММВБ проведет торги среды в пределах 1995-2020 пунктов

Российский фондовый рынок в среду открылся покупками. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,4%. В лидерах утреннего спроса обращают на себя внимание бумаги «Системы» и «ИнтерРАО», под давлением остаются акции «Уралкалия» и «Башнефти».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченными продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется с понижением. Цены на нефть держатся в положительной зоне. Баррель Brent торгуется по $49,05 (+0,6%) в рамках отскока после предыдущего масштабного падения.

Евро/доллар утром в среду растет на 0,2% и держится у 1,09. Рынок сосредоточился на будущих шагах Федеральной резервной системы США. Среди участников торгов растет уверенность в том, что ставка будет повышена очередной раз уже на июньском заседании.

Российский рубль движется без единой динамики в парах с иностранными валютами. Доллар США в первый час торгов стоит 57,99 руб. (+0,11%). Вероятный диапазон движения в паре доллар/рубль на сегодня составляет 57,80-58,75.

Индекс ММВБ проведет сегодняшние торги в пределах значений 1995-2020 пунктов.

«Сбербанк» продолжает бить рекорды, демонстрируя самые высокие темпы роста основных финансовых показателей в банковском секторе. Сегодня банк опубликовал отчетность РСБУ за четыре месяца 2017 года. Чистая прибыль «Сбербанка» в указанном периоде выросла на 45,5% и составила 207,1 млрд руб. Прибыль до уплаты налога на прибыль увеличилась на 48,4% и составила 267 млрд руб.

Чистый процентный доход банка увеличился относительно четырех месяцев 2016 года на 5% и составил 376,9 млрд руб.

Чистый комиссионный доход увеличился на 10,5%, до 104,9 млрд руб.

Позитивно на показателях банка сказалась единовременная продажа акций Visa и снижение расходов на резервы. Последние сократились на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 92,1 млрд руб.

Акции компании отреагировали позитивно на опубликованные данные и демонстрируют рост. Если котировкам удастся закрепиться выше отметки 170 руб., то в ближайшие месяцы акции «Сбербанка» могут обновить исторические вершины.

Помимо «Сбербанка» сегодня финансовую отчетность по МСФО за первый квартал 2017 года опубликует «Юнипро». Реестр акционеров для получения дивидендов закроют «ВТБ» и «ЧТПЗ». С речью сегодня выступит глава ЕЦБ Марио Драги.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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