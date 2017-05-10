ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Цены нефти взяли паузу, но угрозы снижения сохраняются

Случившийся на прошлой неделе провал нефтяных цен на наступившей неделе пока не получил продолжения. За полетом цен вниз от 5 мая последовал небольшой отскок и передышка.

Подрастание цен происходило на фоне завершения периода предвыборной неопределенности во Франции. Выход во второй тур и последующая уверенная победа Макрона способствовала росту евро и естественному проседанию доллара. Но теперь этот фактор будет уходить на второй план. Да и оптимизм в покупках евро уже сменился коррекцией европейской валюты (и ростом доллара) на один цент.

Главные ожидания по динамике цен нефти ближайших недель будут по прежнему ориентированы на предстоящие решения ОПЕК+ по продлению заморозки добычи, которые будут получены до конца мая. Здесь много нюансов и подводных течений. В том числе окончательное соглашение ОПЕК+ будет зависеть от решения России. Желание иметь более высокие цены противоборствует с планами ряда компаний по увеличению добычи. Тем более что многие из них недовольны результатами действующего соглашения. Окончательную договоренность между компаниями и Минэнерго по позиции России на переговорах конца мая будет получить совсем непросто. И в других государствах переговорные позиции формируются тоже непросто. Недавний рост добычи в Ливии (по данным Bloomberg, добыча нефти в Ливии достигла 780 тыс. баррелей в сутки) и Нигерии, а так же возможности и даже планы ряда стран, участвующих в соглашении по увеличению добычи, тоже не способствуют соглашению. Да и осознание того, что увеличение цены способствовало резкому наращиванию добычи в США, сильно действует на нервы ограничивающих себя производителей. Но если итоговое решение о заморозке квот на добычу будет принято, то оно сможет добавить десяток – другой процентов в цену нефти и вернуть их на уровни недавних максимумов. Вот только у рынка все еще остаются сомнения в способности нефтепроизводителей принять такое решения.

Если же вывести ожидаемое решение ОПЕК+ за скобку, то сочетание факторов скорей будет продолжать подталкивать цены нефти вниз. Главным фактором давления на цены остается динамика добычи нефти в США. Продолжающийся рост буровой активности (темпы бурения в последний год растут даже быстрее, чем во время пика сланцевой революции 2014 г.) и рост добычи. Совершенствование технологии разработки уже опустило уровни нулевой рентабельности добычи сланцевой нефти ниже 50 долларов за баррель. По оценке FT, за три года с момента кризиса сланцевые компании США снизили издержки в среднем на 40%. При таком снижении себестоимости добычи США все более перехватывают лидерство в мировой энергетике. Планы администрации президента Дональда Трампа о том, что Америка должна обеспечить себе не просто энергетическую независимость, а «энергетическое доминирование» кажутся многим все более реальными. Да и будирование Трампом планов по разработке шельфов тоже способно дать вклад в медвежьи настроения на рынке нефти.

Самостоятельным фактором слабости нефтяных цен остаются данные о масштабном сворачивании кредитной экспансии в Китае. Ведь трудности в Китае (и шире - в мировой экономике) могут затормозить темпы роста потребления нефти. Так что нужно следить за подвижной динамикой балансов спроса и предложения на рынке нефти. В этом смысле следует обратить внимание на мониторинг мировых запасов нефти и на оценки динамики добычи от ОПЕК и МЭА, которые выйдут 11 и 16 мая соответственно. А сегодня ждем очередных данных из США по запасам и добыче.

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