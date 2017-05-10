ГК Forex Club: НЕФТЬ: падение запасов в США поддерживает цены

Цены на нефть марки Brent пробуют закрепиться в области около 50 долларов за баррель по мере того как в США продолжается падение запасов, которое частично нивелирует опасения относительно роста добычи со стороны сланцевых компаний.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в июне на бирже ICE в Лондоне 10 мая в 10.30 по московскому времени торговались на уровне 48,97 доллара за баррель, теряя с открытия недели 1,8%. Одновременно американский эталон WTI стоил 46,16 доллара за баррель, снижаясь за этот период на 1,6%.

Американский институт нефти по итогам предыдущей недели зафиксировал снижение коммерческих запасов в рамках своей выборки на 5,8 миллиона баррелей. Эти данные будут использованы Агентством энергетической информации для отчета в целом по стране, который будет опубликован сегодня 10 мая. Соответственно, там тоже можно ожидать падения запасов.

Данные от Американского институт нефти подтверждают ожидания, что спрос в США эти летом может оказаться рекордно высоким, что сглаживает опасения относительно более интенсивного, чем ожидалось, роста добычи со стороны сланцевых компаний.

Кроме того, представители Саудовской Аравии в ОПЕК, а также министр энергетики России Александр Новак провели вербальные интервенции, отметив, что считают возможным продление пакта по сокращению добычи не только до конца 2017 года, но и на 2018 год. Решение может быть озвучено по итогам заседания ОПЕК 25 мая.

Прогнозируется, что мировой спрос в 2018 году прирастёт где-то на 1,3 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, если рынок не сбалансируется до конца 2017 года, то при условии выполнения соглашения по сокращению добычи, достигнет состояния равновесия в 2018 году. Это может двигать вверх дальний конец форвардной кривой по фьючерсным контрактам, также поддерживая контракты с ближайшими сроками экспирации.

В целом полагаю, что цены на Brent будут держаться в области около 48-52 доллара за баррель, до оглашения итогов заседания ОПЕК 25 мая.

Валерий Полховский, аналитик

Другая аналитика