Альпари: Валютная пара EUR/USD: трейдеры корректируют свои открытые позиции

Во вторник курс евро/доллар закрылся снижением. За 8 и 9 мая единая валюта подешевела на 158 пунктов (-1,43%), до 1,0863. Президентские выборы во Франции отошли на второй план, соответственно, внимание участников рынка вновь переключилось на американский регулятор. Согласно последним данным CME Group's FedWatch, фьючерс на ставку ФРС оценивает вероятность ее повышения в июне в 83,1%.

В среду экономический календарь пустой. Выступление главы ЕЦБ Марио Драги запланированное на 15:00 (GMT+3) не должно оказать сильного влияния на валютную пару евро/доллар. В своих высказываниях Драги сдержан.

Когда продавцы закрепились ниже 1,0940, они отменили прорыв сопротивления от 4 мая. Давление на евро усилилось до поддержки 1,0895. Поддержка образовалась от минимумов консолидации с 24 апреля. Как видим, она тоже не устояла. Трейдеры корректируют свои открытые позиции после победы Эммануэля Макрона. После падения курса евро до 1,0863 на рынке опять вспомнили о не закрытом гэпе.

Так как ослабление евро с максимума 1,1021 уложилось в 135 градусов, а в Азии была пробита трендовая линия, то по прогнозу ожидается коррекционное движение до 1,0915. Внутридневной прогноз: минимум – 1,0868, максимум – 1,0916, закрытие – 1,0897.

В 15:00 мск в еврозоне выступит глава ЕЦБ Марио Драги.

В 15:30 мск в США выйдет индекс цен на импорт за апрель.

В 17:30 мск в США опубликуют данные по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю 30.04-06.05 от Минэнерго.

В 19:00 мск в США с речью выступит член FOMC Эрик Розенгрен.

В 21:00 мск в США обнародуют баланс федерального бюджета за апрель.

Владислав Антонов, аналитик

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