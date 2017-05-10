Банк "Глобэкс": Депозитарные расписки помогут росту российских акции

«Индекс ММВБ откроется ростом на фоне увеличения стоимости американских и азиатских фондовых индексов. Кроме того, в течение майских праздников в России целый ряд депозитарных расписок на российские акции продемонстрировали рост. Так, например, лондонские расписки АФК «Система» торгуются с премией в 14% относительно базовых бумаг, расписки МТС, Сбербанка и Лукойла торгуются с премией 7%, 3,4% и 1,8% соответственно. Поэтому инвесторы поторопятся купить базовые акции, чтобы отыграть разницу в ценах между расписками и базовыми акциями.

Российский рубль будет следовать за ценой на нефть, которая может вырасти на основании прогноза API о снижении недельных запасов нефти на 5,8 млн баррелей. Однако на рынке все равно остается негатив от роста добычи нефти в США и запуска новых буровых вышек. Помимо этого, EIA прогнозирует несущественное увеличение предложения нефти и ее производства в 2017 и 2018 годах, что дает право говорить о продолжении дисбаланса между спросом и предложением на мировом рынке нефти. В свою очередь, это сводит к нулю все усилия ОПЕК по сокращению добычи нефти. Плюс ожидание инвесторов по увеличению верхнего уровня процентной ставки ФРС США в июне составляет почти 100%, что должно укрепить доллар к мировым валютам, в том числе и к рублю».

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