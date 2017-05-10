Альпари: Ослабление рубля откладывается

В пятницу, 5 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 46,50 коп. (-0,8%), до 57,93 руб., курс евро – на 43,25 коп. (-0,67%), до 64,14 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,1 млрд (-7,27%), евро/рубль – 387,7 млн евро (-15,03%).

Центральный банк России с 6 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 96,68 коп., до 58,5382 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 64,2398 руб., что выше предыдущего дня на 151,00 коп.

8 и 9 мая Московская биржа не работала по случаю национального праздника «День Победы». Перед тем, как перейти к сегодняшнему дню, нам необходимо освежить память о торгах за последние три торговых дня.

5 мая торги на внутреннем валютном рынке открылись резким ростом по доллару и евро. Курс американской валюты вырос до 58,82 руб., европейской – до 64,62 руб. С открытия торговой сессии рубль догонял подешевевшую нефть. Баррель Brent просел до $46,62.

Рубль воспрянул духом, когда цена на Brent выросла от пятимесячного минимума на 5,8%. На фоне растущих нефтяных котировок и общего ослабления американского доллара на рынке Форекс российская валюта по итогам дня вышла в плюс. Курс доллара снизился на 0,8%, курс евро – на 0,67%.

Ситуацию с ослаблением доллара даже не изменил сильный отчёт по рынку труда США. Занятость превзошла ожидания рынка. Безработица снизилась. Средняя почасовая зарплата совпала с прогнозом. Доллар укрепился в ответ на NFP, но «бычий» импульс быстро угас. Это было связано с закрытием длинных позиций в преддверии 2 тура президентских выборов во Франции.

Новым президентом Франции стал Эммануэль Макрон, опередив Марин Ле Пен на 32,12%. После завершившихся выборов доллар перешёл в наступление на ожиданиях повышения процентной ставки ФРС США в июне.

8 и 9 мая цена на нефть сорта Brent торговалась в боковом тренде между уровней $48,45 – $49,90. Аналогичную динамику продемонстрировала пара доллар/рубль на рынке Форекс. Курс доллара повышался до отметки 58,58 руб. По последним данным за доллар дают 58,17 руб.

Баррель Brent стоит $48,94 (-0,02%). Цена пытается вернуться к $49,70 после выхода данных по запасам сырья от Американского института нефти (API). Согласно последним еженедельным данным, запасы сырой нефти в США за отчетную неделю сократились 5,8 млн, до 522,5 млн баррелей (прогноз был -1,8 млн баррелей). Запасы бензина повысились на 3,2 млн баррелей (прогноз был -0,54 млн). Запасы дистиллятов понизились на 1,2 млн баррелей (прогноз -1 млн баррелей).

Данные API предшествуют публикации Минэнерго США официальной еженедельной статистики, которая выйдет в 17:30 мск. Ожидается сокращение запасов сырой нефти на 1,786 млн баррелей.

Цена отскочила вверх от минимума $46,62 на $3,3. С технической точки зрения сейчас покупателям ничего не мешает вернуть цену в район $50,70-$50,95. Их активность сдерживается неопределенностью продления соглашения ОПЕК о сокращении добычи нефти, а также стабильным еженедельным увеличением нефтяных буровых установок в США.

После выходных российская валюта сдержанно отреагируют на итоги выборов президента Франции и боковую динамику нефтяных котировок. Ослабление рубля может опять на время отложиться. При закрытии часовой свечи ниже 57,70 руб. его укрепление ускорится до отметки 57,15 руб. При таком развитии событий отменится разворотная ценовая модель на ослабление национальной валюты, которая получила подтверждение в четверг 4 мая. По прогнозу ждем тест трендовой линии на уровне 57,90 после выхода отчета Минэнерго США.

Если день закроется около уровня 59 руб., к концу недели покупатели будут тестировать уровень 60 руб.

Владислав Антонов, аналитик

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