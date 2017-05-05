ФГ "Калита-Финанс": Победа Макрона поддержит долгосрочное усиление евро

Форекс

Политическая ситуация в ЕС и в мире стабилизировалась. Геополитические страхи относительно Северной Кореи и Сирии отступили, Марин Ле Пен, как и ожидалось (на этот раз политологи угадали) на прошедших выходных проиграла выборы во Франции. FOMC также оказался предсказуем. В соответствии с рыночными ожиданиями он сохранил ставку в диапазоне 0.75%/1.00%. Согласно сопроводительному заявлению, рынок труда продолжает улучшаться даже в условиях замедления темпов роста экономической активности. Расходы домохозяйств выросли незначительно, но фундаментальные факторы, поддерживающие потребителя, остаются стабильными. Инфляция приближается к целевому уровню 2%, денежно-кредитная политика остается адаптивной, что способствует дальнейшему улучшению ситуации на рынке труда и устойчивому возвращению инфляции к долгосрочной цели. Фактическая траектория изменений уровня процентной ставки будет зависеть от экономических перспектив и поступающих данных. В общем, ничего нового. После публикации решения FOMC фьючерсы на ставку по федеральным фондам продолжает указывать на следующее повышение ставок в октябре текущего года. Некоторое оживление в динамику доллара в начале прошлой недели внес глава американского Минфина Стива Мнучина, заявивший в интервью Bloomberg, что вероятный выпуск американским правительством долговых обязательств с более чем 30-летним сроком погашения «может несомненно иметь смысл». Это спровоцировало рост доходности американского доллара и поддержало его в паре с йеной. Мы полагали в начале недели, что USD/JPY стабилизируется в районе 112, но пара прошла несколько выше – в район 113. EUR/USD торговалась в боковом трнеде, и по итогам недели закрепилась выше 1.09, что предполагает дальнейший рост. Хотя азиатские торги понедельника открылись с технических продаж евро на факте ожидаемой победы Макрона, стоит ожидать, что 1.09 устоит, и пара предпримет еще попытки роста. GBP/USD также незначительно развил прежние успехи.

Среди политических новостей прошлой недели стоит отметить первый серьезный успех Трампа на внутриполитическом фронте: в прошлую пятницу палата представителей Конгресса США рассмотрела вопрос о реформе здравоохранения, и проект удалось принять с небольшим перевесом голосов (217 против 212). Говорить о победе, однако, рано – чтобы проект прошел окончательно, необходимо получить одобрение Сената, с которым у Трампа тоже могут возникнуть проблемы. Так что на доллар это событие ощутимо не повлияло.

Текущая неделя представляется нам важной с чисто технической точки зрения: пара EUR/USD открывает неделю примерно в перекрестье границ двух каналов: нисходящего, сформированного по максимумам годичной давности через максимум, поставленный на выборах Трампа, и восходящего, верхняя граница которого проходит через максимумы конца января и конца марта. При этом к настоящему момента пара отыграла 50% от снижения с максимумов годичной давности в районе 1.16 до минимумов конца прошлого – начала этого года в районе 1.04. Решается вопрос, какой канал останется актуальным.

С фундаментальной точки зрения победа Макрона во Франции – это, безусловно, большой плюс для евро, еврооптимистов и политических позиций Германии в Европе. Это не просто поражение правых в одной отдельно взятой стране, это поражение всех евроскептиков, как левых, так и правых, по всей Европе, потому что Марин Ле Пен строила свою избирательную программу не столько на правых идеях, столько на идеях евроскептицизма и необходимости восстановления суверенитета Франции, ограниченном Брюсселем и доминированием Германии в Европе. Ее успех могла бы использоваться как прецедент оппозиционными политиками других стран. Тактика, характерная для сторонников Brexit, которая оказалась успешной для Англии, провалилась во Франции. С этой точки зрения, учитывая перспективы сворачивания стимулирующих мер со стороны ЕЦБ в будущем, покупка евро выглядит логично. С другой стороны, победа Макрона была достаточно предсказуемой, и коррекция евро на факте, поддержанная старым трендом, в примерную границу которого сейчас уперлась EUR/USD может развиться в нечто более серьезное, чем попытки протестировать 1.09. Можно рекомендовать занять выжидательную позицию, пока пара консолидируется в узком диапазоне 1.09-1.10. Вполне возможно, эта консолидация продлится всю неделю, и если пара хотя бы удержится на этом уровне, можно ожидать дальнейшего развития восходящего движения.

GBP/USD по-прежнему технически смотрит вверх, однако в паре с евро фунт в среднесрочной перспективе будет под давлением. Восстановление внутриполитической стабильности в ЕС значит, что Великобритании предстоят переговоры с сильным консолидированным партнером, и они будут непростыми. Уже сегодня становится ясно, что европейские регуляторы не намерены оставлять лондонскому Сити работать с европейскими финансами столь же свободно, как раньше. EUR/GBP пока что остается в треугольнике, сформированном падающим трендом, начавшимся с октября прошлого года, и сильной поддержкой в районе 0.83. Мы полагаем, что поддержка устоит, как минимум, в перспективе года, и при дальнейшем снижении пары советуем начать наращивать в ней длинные позиции.

В USD/JPY мы по-прежнему не видим больше потенциала среднесрочного восстановления. Последний FOMC не привел к пересмотру рынком перспектив монетарной политики ФРС, геополитические риски остаются в силе, хотя и отошли на второй план из-за важных европейских новостей. Мы полагаем, что пара на неделе будет снижаться.

Прошедшая неделя стала в целом негативной для сырьевых валют. Причина – распродажи на сырьевом рынке, затронувшие как промышленные металлы, так и нефть. Характерно, что последнее резкое падение нефти, которое случилось в пятницу, случилось на азиатской торговой сессии. На европейской и американской оно было полностью выкуплено. Такое поведение может быть косвенным признаком того, что негативная динамика сырья провоцируется проблемами Китая, финансовая система которого периодически создает всплески волатильности из-за перегрузки токсичными долгами, особенно в «сером» финансовом секторе, над которым регуляторы никак не могут установить контроль. По итогам прошлой недели техническая картина в нефти выглядит достаточно негативной. Нефть пробила растущий тренд, идущий от прошлогоднего весеннего минимума через летний и осенний минимумы прошлого года, а также недавний минимум, поставленный в марте.

Ранее мы полагали, что после мартовских минимумов к событию продления соглашения ОПЕК+ нефть может поставить новые максимумы, после чего уйдет в коррекцию на факте свершившегося события, которая может перерасти в среднесрочный негативный тренд благодаря продолжению восстановления добычи в США. Текущая техническая картина более не подразумевает такого развития событий. Хотя ОПЕК+ практически безукоризненно соблюдает соглашение, и, после некоторых препирательств, все стороны анонсировали готовность продлить соглашение, это игнорируется рынком.

Отраслевой новостной фон переключился на восстановление добычи в США, однако реальная причина слабости сырьевых рынков может быть связана именно с китайскими проблемами. Если это так, слабость сырьевых рынков может стать предтечей падения глобального аппетита к риску. На фоне сильного евро, которая стала в последние годы валютой фондирования, это может спровоцировать резкую коррекцию фондовых рынков по всему миру. Индекс волатильности VIX на прошлой неделе побывал ниже 10. «Барометр страха» указывает на безмятежность инвесторов. Такие затишья иногда случаются именно перед финансовыми бурями.

Доллар/рубль

Рубль продолжил активно сдавать позиции в преддверии «длинных выходных», однако в пятницу падение рубля остановилось вместе с остановкой падения нефти. Рубль закрыл неделю около 58 за доллар, оставаясь при этом достаточно дорогим по отношению к нефти: текущий контракт Brent, пересчитанный на рубли, стоит ниже 2900 руб/барр, что, безусловно, продолжит раздражать и правительство, и Минфин. Стоит отметить, что к многоголосому хору риторических интервенций против сильного рубля на прошлой неделе примкнул еще один известный ньюсмейкер, бывший министр финансов Алексей Кудрин, предсказавший ослабление рубля до 60+ за доллар к концу текущего года.

Падение рубля ожидаемо для нас, и мы полагаем, что слабость рубля будет развиваться дальше даже при некотором восстановлении нефти. Если восстановление нефти примет активный характер, рубль может снова продемонстрировать укрепление, но уже установленные максимумы переставлены не будут. Мы утвердились в своем мнении, что, как минимум, среднесрочное дно в паре USD/RUB сформировано. В пользу ослабления рубля выступают: сезонный фактор, слабость сырьевых рынков, дороговизна рубля относительно нефти, снижение ставки Банком России на фоне ужесточения денежной политики в США и перспектив будущего ужесточения денежной политики в ЕС, китайские риски, глобальные геополитические риски, риторические интервенции чиновников, которые могут, в конце концов, перерасти в негласное давление на российские государственные банки и корпорации, способные своими действиями повлиять на курс в нужную для правительства сторону.

Мы полагаем, что после окончания выходных остаток недели рубль проведет в диапазоне 57.3 – 59.7. Укрепление возможно в первый день после выходных, затем вероятно ослабление.

Фондовый рынок

Индекс РТС отыгрывает движения нефти, первую половину прошлой недели держался около 1100, затеем просел, но восстановился выше 1080. Рынок поддерживается сильной динамикой развитых рынков и дивидендными историями. Мы полагаем, что восстанавливающаяся нефть также окажет поддержку индексу РТС, даже вопреки возможной слабости рубля, и индекс продолжит еще некоторое время торговаться в боковом тренде в районе 1100. Рублевый индекс продолжает уверенно удерживать 2000, что по-прежнему создает предпосылки для некоторого восстановления, пока еще не реализованные.

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