ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом на 0,2-0,3%

Американские индексы во вторник не показали единой динамики, снижались котировки акций сырьевых и коммунальных компаний. S&P 500 снизился на 0,1%, Dow Jones – на 0,17%, высокотехнологичный индекс NASDAQ подорожал на 0,29%. Сегодня фьючерсы на американские индексы слабо снижаются. S&P 500 потерял 0,15%, Dow Jones – 0,16%, Nasdaq – 0,07%.

Нефтяные котировки во вторник упали. Brent подешевела на 1,24% до $48.73 за баррель, а WTI – на 1,18% до $45.88 за баррель. Сегодня нефтяные котировки растут на данных Американского института нефти о снижении запасов в США. Brent подорожала на 0,39% до $48.92 за баррель, а WTI – на 0,52% до $46.12 за баррель. Цены на базовые металлы сегодня не демонстрируют единой динамики. Алюминий прибавил 0,08%, медь – 0,10%, никель опустился на 0,71%. Азиатские рынки сегодня растут на статданных из Китая. Nikkei225 вырос на 0,3%, KOSPI потерял 0,7% на фоне результатов выборов президента Южной Кореи, австралийский индекс ASX All Ordinaries прибавил 0,6%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы данные о запасах нефти, бензина и дистиллятов за прошедшую неделю, данные по ипотеке, а также изменение импортных и экспортных цен в апреле. Во Франции обнародуют объем промышленного производства в марте. В Китае опубликуют динамику потребительских цен в апреле. В России сегодня Юнипро опубликует финансовую отчетность по МСФО за I кв. 2017 года, Сбербанк – финансовую отчетность по РСБУ за январь-апрель 2017 года. ВТБ и ЧТПЗ закроют реестр под выплату дивидендов.

Мы ждем позитивного открытия торгов на российском рынке с ростом на 0,2-0,3%

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