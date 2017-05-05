Открытие Брокер: Неделя на российском рынке будет спокойной

Немного итогов предыдущей торговой недели. Индекс ММВБ снизился с 2016,71 до 2002,41 п., а РТС – с 1114,43 до 1085,68 пунктов. Пара EUR/USD подросла с $1,09 до $1,0998. USD/RUB подросла с 56,92 до 57,93, а EUR/RUB – с 62,04 до 63,72. Нефть Brent упала за неделю с 51,73 до $49,10 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2384,20 до 2399,29 п.

Вторая неделя месяца, как правило, бывает достаточно скупой на статистику. В среду внимание будет обращено на Китай, где наибольший интерес вызывает показатель инфляции цен производителей, так как он непосредственно связан с ростом прибыли компаний. Соответственно, если слабая потребительская инфляция начала оказывать влияние и на оптовые цены, то китайский рост вновь окажется под вопросом. Кроме того, выйдут данные по новым кредитам в КНР. В Европе Франция опубликует статистику по торговому балансу и промышленному производству. В России Росстат сообщит данные по недельной инфляции. Кроме того, выйдет отчёт Сбербанка по РСБУ за апрель. «Юнипро» поделится отчётом за I квартал по МСФО. ВТБ закроет реестр на получение дивидендов.

Япония в четверг уточнит статистику по машиностроительным заказам. Великобритания поделится данными по промышленному производству и торговому балансу. В последние недели британская статистика явно не дотягивает до ожиданий, что не оправдывает усиление фунта стерлингов.

Поэтому в ближайшие недели можно ожидать возобновление тенденции на ослабление. К тому же в этот день проведёт заседание Банк Англии, комментарий которого может быть достаточно мягким. Американский календарь в этот день предусматривает публикацию традиционных данных по первичным обращениям за пособием по безработице, а также статистики по ценам производителей. В России выйдет отчёт по продаже автомобилей за апрель. В марте показатель неожиданно вырос, что могло свидетельствовать о достижении дна на отечественном автомобильном рынке. VimpelCom отчитается за I квартал по МСФО. «М.Видео» проведёт совет директоров.

В заключительный торговый день недели Германия поделится оценкой ВВП за I квартал, а также уточнённой инфляцией за апрель. В еврозоне опубликуют сводные данные по промышленному производству. На американском отрезке торгов выйдут одни из самых важных данных для ФРС. В этот день рынок ознакомится со статистикой инфляции в США. В марте показатель существенно замедлился и дальнейшее продолжение тенденции поставит под большой вопрос два повышения ставки Федрезерва в 2017 году. Более того, если инфляция продолжит замедляться, то речь может вовсе пойти об отмене календаря ужесточения денежной политики. Дополнит картину дня в США данные по розничным продажам, а также предварительный индекс потребительской уверенности университета Мичигана. В России пройдёт ГОСА

X5 Retail Group. Пройдут советы директоров «Уралкалия», «ФСК ЕЭС», ТГК-1.

Прошедшие два торговых дня на мировом рынке были достаточно спокойными.

Во Франции победил Эммануэль Макрон, ставший самым молодым главой государства со времён Наполеона Бонапарта. Соответственно, европейские индексы отпраздновали это событие ростом, хотя и весьма скромным. Торги в США во вторник завершились разнонаправленным закрытием индексов. NASDAQ продолжил свой рост, привлекая инвесторов своими историями успеха, а вот по прочим индексам преобладали распродажи. Доходность 10-летних обязательств США подскочила до 2,40%, что негативно сказалось на дивидендных акциях. Однако и в секторе финансов радость была непродолжительной: Bank of America (+0,08%), Citigroup (-0,45%), J.P. Morgan (-0,4%). Поводом для беспокойства на рынке стали заявления посла Северной Кореи в Великобритании о том, что Пхеньян продолжит подготовку к шестому испытанию ядерного заряда, а руководство страны готово превратить в пыль любые стратегические активы США. По итогам дня DJIA снизился на 0,17% до 20975,78 п., S&P 500 потерял всего 0,1% до 2396,92 п.

Рынки в Азии торговались разнонаправленно. В Китае и Гонконге преобладал оптимизм. Цены потребителей в КНР выросли за апрель на 0,1%, а в годовом выражении – на 1,2%, что превысило прогноз в 1,1%. Цены производителей замедлили свой рост до 6,4% при прогнозе 6,9% и предыдущем значении 7,6%. В Ю. Корее состоялись президентские выборы, на которых победил либерал Мун Джэй-Ин. Однако фондовый рынок оказался под давлением из-за заявлений представителей С. Кореи по поводу продолжения ядерных испытаний. Японская иена торговалась по 113,8 за доллар, что также не способствовало оптимизму в Токио. Доходность по 10-летним американским казначейским обязательствам снизилась до 2,39% на фоне решения Д. Трампа уволить главу ФБР Джеймса Коми. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3071,47 (-0,29%), Nikkei 225 – 19896,22 (+0,27%).

Наиболее интересным для российских инвесторов остаётся рынок нефти. В минувшую пятницу Baker Hughes сообщила о продолжении роста буровой активности 16 неделю подряд. На сей раз число задействованных нефтяных буровых выросло на 6 единиц до 703 штук. Это максимальное число активных буровых с 24 апреля 2015 года. Далее внимание инвесторов переключилось на заявления представителей Саудовской Аравии, которые пытались удержать котировки от дальнейшего падения своими заверениями в поддержку продления соглашения о сокращении добычи. Свежая статистика API показала, что коммерческие запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 5,8 млн бар. Запасы бензина выросли на 3,2 млн бар., а запасы дистиллятов снизились на 1,2 млн бар. Предварительные прогнозы говорили о том, что на рынке ожидали снижение запасов на 1,8 млн бар. Агентство Reuters сообщает, что Саудовская Аравия намеревается сократить поставки азиатским потребителям на 7 млн бар. в июне. Меж тем, временные меры имеют мало шансов перед устоявшимися трендами. Минэнерго США прогнозирует, что в текущем году производство нефти в США увеличится до 9,31 млн бар. К слову говоря, уже на прошлой неделе производство подскочило выше 9,29 млн бар. в сутки. И немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust за прошедшие дни снизились до 851,89 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $48,88 (+0,31%), WTI – $46,09 (+0,46%), золото – $1222,3 (+0,51%), медь – $5495,04 (-0,22%), никель – $9160 (-0,60%), палладий – $796,25 (+0,33%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 99,30. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,089 (+0,11%), GBP/USD – $1,296 (+0,14%), USD/JPY – 113,82 (-0,13%).

Новая неделя для российского рынка будет короткой и, вероятно, вполне спокойной. Нефть приостановила своё падение, министр иностранных дел летит в США, чтобы встретиться с Д. Трампом, во Франции выборы прошли по предсказуемому сценарию. На внутреннем рынке также без особых потрясений, так как активность все еще будет оставаться низкой. Поэтому можно даже предположить, что в начале торгов в среду рубль попытается укрепиться, а индекс ММВБ немного подрастёт. С другой стороны, высокая доходность в американских казначейских обязательствах уже будет сдерживать спекулянтов, желающих заработать на высокодоходном рубле.

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