ИФК «Солид»: Драйверами рынка выступят корпоративные новости и нефтяная статистика

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $49 за баррель в ожидании публикации данных по запасам и производству нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2005 пунктов по индексу ММВБ, не исключая, что в случае улучшения внешнего фона этот фондовый индикатор может проверить на прочность зону сопротивления его росту, сложившуюся в районе отметки 2020 пунктов.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.57% при оборотах торгов на 10% ниже среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение индекса FTSE 100 оказало повышение котировок акций фармацевтических компаний AstraZeneca (+2.3%), Shire (+1.7%), горнодобывающих компаний Rio Tinto (+1.1%), BHP Billiton (+2.2%), сырьевого трейдера Glencore (+2.3%) и банка HSBC (+2.3%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC во вторник вырос на 0.28% при оборотах торгов на 10% ниже среднемесячных, а ростом из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции производителя стройматериалов LafargeHolcim (+2.9%) и медиа конгломерата Vivendi (+1.7%). Немецкий индикатор DAX (+0.43%) прибавил благодаря повышению котировок акций SAP (+1%), Siemens (+0.9%), BASF (+0.8%) и E.ON (+4.3%), внесших существенный вклад в его подъем. Оптимизма европейским инвесторам прибавила победа на президентских выборах во Франции лидера движения «Вперёд!» Эммануэля Макрона, выражающего интересы деловых кругов.

Фондовый рынок США во вторник не показал единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones опустился в итоге дня на 0.17%, а наибольшее отрицательное влияние на его поведение оказало понижение котировок акций нефтегазового гиганта Chevron (-1.5%) и банка Goldman Sachs (-0.6%). Индекс high-tech биржи NASDAQ прибавил 0.29% на фоне повышения в цене акций Tesla (+4.6%), Analog Devices (+2.8%), Micron (+2.7%), Incyte (+1.7%) и Ebay (+1.4%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.1%) слегка снизился при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а понижением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора компаний, предоставляющих коммунальные услуги (-0.9%). Выступивший глава ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил, что базовый сценарий предусматривает ещё два повышения ключевой ставки ФРС США в этом году.

Рынок акций РФ во вторник был закрыт в связи c нерабочим днем. При этом индекс торгующихся в Лондоне российских «голубых фишек» FTSE Russia Iob Index во вторник снизился на 0.2%, а наибольший вклад в его падение внесли бумаги Газпрома (-1%) и ЛУКОЙЛа (-0.5%). Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг и в целом на поведение рынка сегодня стоит выделить ожидающиеся финансовые результаты «Сбербанка» по РСБУ за апрель, а также финансовые результаты «Юнипро» и «Полюса» за 1-й квартал, операционные результаты АК «АЛРОСА».

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