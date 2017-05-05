«Открытие Брокер»: Инвесторы готовятся к длинным выходным

К 15:20 (мск) индекс ММВБ – 1991,88 (-0,35%), а РТС – 1072,45 (-0,81%). К середине дня российский рынок незначительно снижался на пониженных объёмах. Провал нефти Brent до $47 за баррель обеспечили негативный старт торгов на Московской бирже. Однако к середине дня нефть смогла ликвидировать утренние потери, что также положительно сказалось на настроениях инвесторов. Рубль также слабел, но это уже имело положительное влияние на бумаги экспортёров: «Уралкалий» (+3,18%), АП «Татнефти» (+1,79%), Polymetal (+1,44%). Наметился отскок в бумагах, которые

провалились на фоне иска «Роснефти» (+0,27%) к АФК «Система»: «МТС» (+2,68%), «Система» (+1,28%), «Детский Мир» (+0,46%). Однако лидером дня стали привилегированные бумаги «Селигдар» (+9,37%), совет директоров которой принял решение о рекомендации акционерам принять выплату дивидендов в размере 2,25 рублей на одну привилегированную акцию с одновременным отказом от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям. «Роснефть» отчиталась за I квартал по МСФО. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании выросла на 8,3% до 13 млрд рублей. В долларовом выражении выручка увеличилась за год более чем в полтора раза. При столь сильном росте выручки улучшение показателя чистой прибыли можно считать ничтожным. Чистая прибыль по РСБУ НМТП (+0,28%) сократилась в I квартале на 22,8% до 7,44 млрд рублей. Слабее всех на рынке торговались бумаги: ОГК-2 (-2,58%), «Кузбасская топливная компания» (-2,56%), ВТБ (-2,29%), ТГК-1 (-2,2%), ПА «Транснефти» (-2,18%).

Рубль начинал день с ослабления до 58,82 за доллар, но затем частично ликвидировал свои потери вместе с нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2835 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 9,59%, недельная – до 9,52%, а месячная осталась на уровне 9,58%. Провал рубля на текущей неделе связан не только со слабостью нефти, но и с политикой ЦБ РФ. Снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов и намёки на паузу в смягчении лишили мотивации стратегию по покупке ОФЗ с целью снижения их доходностей. Кроме того, сокращение спрэда доходностей в долларах и рубля также может привести к выводу части средств нерезидентов с долгового рынка. К 15:20 (мск) пара USD/RUB прибавляла +0,26% до 58,545, EUR/RUB укреплялась на 0,05% до 64,20.

Европейские индексы также начинали день в минусе на фоне провала бумаг производителей нефти. Однако к середине дня потери были во многом ликвидированы вместе с отскоком котировок «чёрного золота». Вместе с этим также смогли отыграть потери прочие бумаги добывающих компаний: Anglo American (+1,5%), BHP Billiton (+0,76%), Antofagasta PLC (+0,66%), Royal Dutch Shell (+0,02%). Общую поддержку рынкам обеспечивает лидерство Эммануэля Макрона в социологических опросах перед вторым туром голосования на выборах президента Франции. К пятнице 62% избирателей готовы проголосовать за Макрона и лишь 38% за Марин Ле Пен, что, кстати, почти совпадает с раскладом перед голосованием на президентских выборах в США минувшей осенью. Тем не менее рынки убеждены в победе умеренного Макрона, что подтверждается укреплением евро до $1,096. К 15:20 (мск) DAX – 12613,02 (-0,27%), CAC40 – 5374,65 (+0,04%), FTSE 100 – 7241,99 (-0,08%).

Нефть начинала пятницу с ещё более глубокого провала, но затем смогла ликвидировать потери, вернувшись выше уровня закрытия накануне. Однако посмотрим на структуру контрактов, чтобы определить настроения на долгосрочный период. Сентябрьский контракт торгуется на $0,65 выше текущего ближнего контракта. Декабрьский Brent стоит на $1,05 дороже, а мартовские поставки уже на $1,5 дороже текущих. Соответственно можно сказать, что на рынке все же рассчитывают на рост котировок, хотя уже и не столь агрессивный, как 3-6 месяцев назад, когда разрыв мог достигать $3 и выше. Ситуацию на рынке немного спасло заявление представителя Саудовской Аравии в OPEC, который отметил сближение позиций стран OPEC и прочих производителей по поводу необходимости продления соглашения о сокращении производства. Впрочем, накануне министр энергетики РФ А. Новак говорил, что в РФ ещё не приняли решение об участии в продлении соглашения. С момента заключения договорённостей 30 ноября 2016 года добыча в США выросла на 600 тыс. бар. в сутки, а Ливия почти удвоила производство до 800 тыс. бар. в сутки. Более того, статистика ряда стран указывает на то, что производство снижается, но при этом растёт экспорт. К 15:20 (мск) Brent – $48,1 (-0,58%), WTI – $45,15 (-0,81%), золото – $1234,3 (+0,46%), медь – $5542,44 (+0,10%), никель – $8950 (-0,72%), палладий – $809,3 (+1,08%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 98,75. CAD и AUD слабели до 0,25% против доллара США, а вот NZD укреплялся на 0,25%. К 15:20 (мск) EUR/USD – $1,096 (-0,16%), GBP/USD – $1,294 (+0,14%), USD/JPY – 112,47 (-0,05%).

Американская экономика создала 211 тыс. новых рабочих мест в апреле при ожиданиях 185 тыс. Показатель за февраль повышен до 232 тыс. с 219 тыс., а вот мартовский снижен до 79 тыс. с 98 тыс. Уровень безработицы снизился до 4,4% с 4,5%. После выхода статистики динамика фьючерса на индекс доллара существенно не изменилась. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,15%. С одной стороны, продолжающееся улучшение на рынке труда США повышает вероятность роста ставки ФРС, но с другой – обеспечивает устойчивый спрос на сырьевые ресурсы и повышение инфляционного давления.

Соответственно, нефть имеет возможность приостановить своё дальнейшее сползание, хотя факторы давления все ещё преобладают. Российский рынок, с одной стороны, реагирует на слабую нефть, но, с другой – поддерживается слабым рублём. Поэтому закрытие дня может оказаться без существенного минуса. Вечером ожидается повышенная активность в преддверии выступлений представителей ФРС.

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