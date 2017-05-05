Альпари: Индекс ММВБ проведет день в границах 1975-2000 пунктов. Индекс ММВБ проведет день в границах 1975-2000 пунктов

Российский рынок акций в пятницу открылся продажами. К настоящему времени ведущие биржевые индексы проседают в среднем на 0,8%, список утренних аутсайдеров возглавляют акции «Соллерса» и «Башнефти». В положительной зоне удерживаются бумаги «ТМК» и «МТС».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился негативным. Американские индексы завершили предыдущую сессию ограниченным снижением, фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает. Основное внимание инвесторов сегодняшним утром сосредоточено на поведении нефти. Баррель Brent в азиатскую сессию обновил минимум с 18 ноября 2016 года и стоит сейчас $47,88. С утра продажи в нефти были более энергичными, сейчас рынок несколько корректируется после резкого снижения.

Евро/доллар в финале недели удерживается около отметки 1,0980. Сегодня участники торгов будут ждать статистику по рынку занятости в США за апрель, и характер этих данных создаст основу или для укрепления позиций USD, или для его дальнейшего ослабления.

Российский рубль начал торги пятницы продолжением снижения в парах с иностранными валютами. За доллар США сейчас дают 58,59 руб. (+0,35%). Сессия пятницы в паре доллар/рубль пройдет в пределах отметок 58,25-59,05.

Индекс ММВБ сегодня останется в «красной» зоне и ввиду внешней конъюнктуры, и на фоне предстоящих длинных выходных. Торги пятницы для рублевого индикатора пройдут в границах 1975-2000 пунктов.

«Роснефть» опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 1 квартал 2017 года. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам в отчетном периоде, выросла на 8,3% год к году и составила 13 млрд руб. Общая чистая прибыль увеличилась в 1,8 раза, до 21 млрд руб. Выручка составила 1,41 трлн руб.

Показатель EBITDA увеличился на 22%, до 333 млрд рублей. Маржа EBITDA снизилась на 2,4 п.п., до 22,8%. По состоянию на конец 1 квартала 2017 года соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,56 в долларовом выражении.

Основные финансовые показатели достаточно позитивные, как и ожидалось, однако рынок не отреагировал на публикацию данных. С утра котировки акций «Роснефти» снижаются.

Сегодня заседание совета директоров проведут «Мосэнерго», группа ЛСР, «ВымпелКом» и «Ленэнерго». Реестр акционеров для участия в ГОСА закроет «ФосАгро» и Polymetal. Данные по безработице опубликуют в США, с речью выступит глава ФРС Дж. Йеллен.

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