ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» : Падение цены нефти обостряют многие вопросы

Рынок энергоносителей. Падение цены нефти обостряют выбор ОПЕК+: «Продлить нельзя отказаться»

Цены нефти и нефтепродуктов полетели в штопор. В четверг цена нефти марки Brent «пробурила» уровни мартовских минимумов и «занырнула» под 50 долларов за баррель. Уверенно пробиты вниз мартовские минимумы и нижние границы восходящего ценового тренда, сформированного с начала 2016 года. В образовавшийся прорыв медвежьих настроений кинулись спекулянты и на утро пятницы за бочку Brent давали уже меньше 47 долларов.

Слабость нефтяных цен чувствовалась весь последний месяц. Но все же в начале мая еще оставались надежды на отскок от мартовских минимумов. Однако реальность оказалась более минорной. Давление на рынок нефти оказывали майские данные Ливии, которая сообщила о росте производства нефти до самого высокого уровня с декабря 2014 года. Страна планирует и далее наращивать добычу. В том же направлении действуют планы Нигерии по росту добычи нефти до 2 миллионов баррелей в день. Но главным регулярным медвежьим фактором остается сильный рост добычи нефти в США. Основной рост и надежды на его продолжение связаны с нефтяными полями Permian и ростом сланцевой добычи, а также ростом добычи в Мексиканском заливе. Между тем новая администрация Трампа еще планирует резко активизировать проекты по освоению новых шельфовых месторождений.

В результате сочетания негативных факторов цены нефти без видимого отскока от мартовских минимумов отправились в направлении к $42 за баррель. Провал нефтяных цен заставляет резко активизировать представителей ОПЕК+, заставляя их думать о продлении соглашения об ограничениях добычи. В последнее время о желательности продления соглашений высказались все ключевые игроки, включая Россию, Иран и Саудовскую Аравию. Складывающиеся ценовые обстоятельства с необходимостью развязывают языки официальным представителям нефтедобытчиков. Однако кроме снижения цен нефти и угрозы развития указанного процесса представителей ОПЕК+ не могут не беспокоить перспективы происходящего замещения: снижение добычи странами ОПЕК+ во многом компенсировалось сильным ростом добычи нефти в США.

Против ожиданий и немного неопределенных перспектив с добычей ОПЕК+ США продолжают очень активно наращивать добычу. Буровая активность в стране выросла более чем вдвое за неполный год, а объемы добычи все настойчивее приближаются к максимальным отметкам двухлетней давности. В результате оказывается, что снижение добычи стран ОПЕК+ в значительной мере компенсируется ростом добычи в США. Нефтяные медведи чувствуют себя тем более уверенно, пока страны ОПЕК не могут прийти к согласию о заморозке добычи на вторую половину текущего года.

Между тем на фоне продолжающегося сильного роста добычи нефти в США оружие словестных интервенций ОПЕК явно дает осечку. В результате дилемма мая для подписавших в октябре 2016 года соглашение стран ОПЕК & не ОПЕК становится все более интригующей. Продление соглашения усугубит угрозы потери рынков. Беда состоит еще и в том, что заморозка добычи странами ОПЕК+ в условиях столь активного ее роста в США может и не дать сильного роста цены. При столь активном росте добычи в США странам ОПЕК+ заморозкой добычи вряд ли удастся в обозримой перспективе поднять цены выше недавних максимумов. С другой стороны отказаться от продления соглашения тоже очень опасно. При отказе продлевать цены нефти резко двинутся вниз с угрозой тестирования минимумов начала 2016 года. Даже для относительно благополучных стран экспортеров это будет очень трудным испытанием. А для некоторых стран (и в первую очередь Венесуэла) такое развитие событий может поставить их на грань выживания. Так что в простой дилемме: «Продлить нельзя отказаться» вопрос краткосрочного выживания может подтолкнуть многие страны ставить запятую после первого слова.

Но все же помним, что у каждой страны есть еще целый ряд специфических страновых обстоятельств, которые тоже затрудняют принять определенное решение. Трудно это будет сделать и России, несмотря на оптимистичные слова министра энергетики Новака: «Наш анализ показывает, что сокращение переизбытка коммерческих запасов на рынке идет достаточно хорошими темпами, при этом запасы в плавучих хранилищах, в танкерах снизились уже примерно наполовину. Это происходит на фоне высокой дисциплины по сокращению добычи странами участницами соглашения, а также хороших темпов роста спроса... Сейчас мы проводим финальные переговоры по данной теме с нашими партнерами и склоняемся в сторону целесообразности продления». Помним, что добывающие в России нефтяные компании могут иметь на этот счет свое мнение. Тем более что традиционно снижение добычи нефти в первой половине года сменяется ростом добычи к завершению года.

Интриги, интриги (двор короля Артура отдыхает), а еще и рубль на подходе.

Другая аналитика