"ФИНАМ": Политический курс рубля

Динамика российского рубля определяется достаточно большим количество факторов, в основном – экономических, таких как динамика цен на нефть, торговые потоки, бюджетные решения. Однако и политические факторы также могут оказывать влияние на национальную валюту. Обычно оно краткосрочное и после небольших просадок или, наоборот, роста рубль возвращается в экономически обоснованное русло.

Из политических причин наибольшее влияние на рубль оказывают те, которые связанные с внешней политикой, поскольку они во многом определяют отношение иностранных инвесторов к российским активам, в частности - к российской валюте. Так, можно вспомнить события в Грузии, где российские войска в 2008 году проводили операцию по «принуждению к миру», ситуацию на Украине в 2015-м и введение санкций против России – каждый раз на подобных новостях курс рубля падал. Наиболее ярким примером в данном плане стал знаменитый разворот самолета премьер-министра РФ Евгения Примакова над Атлантикой в 1999-м, года глава российского правительства решил отменить визит в США из-за событий вокруг Югославии – тогда курс доллара к рублю в течении одной торговой сессии вырос почти на 10%.

Из громких событий внутренней политики больше всего вспоминается дефолт 1998 года – отказ от обслуживания внутреннего государственного долга был явно политическим решением, хотя и имел под собой экономическую подоплеку. Это привело к резкому падению курса рубля – в течение следующих пары месяцев российская валюта обесценилась более чем вдвое.

Однако в большинстве своем политические факторы, если они не подкреплены экономической составляющей, лишь временно сказывались на динамике рубля, что говорит о победе экономической целесообразности над политическими мотивами. Например, в текущий момент хорошая экономическая ситуация, несмотря на санкции, привлекает инвесторов в российские долговые активы, что поддерживает рубль.

Хотя, конечно, и политическую составляющую не стоит недооценивать. В конце прошлого года, когда Дональд Трамп победил на выборах в США, возможность улучшения отношений между Россией и Штатами стала фактором, способствующим притоку капитала в нашу страну, а значит - и спросу на рубль. Однако после недавнего удара авиации США по аэродрому в Сирии напряженность в отношениях двух стран возросла. Пока это не привело к каким-то существенным последствиям и инвесторы верят, что две державы смогут договориться, однако дальнейшее ухудшение отношений может стать тем фактором, который приведет к выводу инвестиций из российских активов, что негативно скажется на курсе рубля.

Вторым политическим фактором, однако не касающимся наших активов напрямую, в ближайшее время могут стать результаты выборов во Франции, которые пройдут 7 мая. Так, победа Ле Пен может привести к опасениям среди инвесторов относительно возможного развала ЕС, что, в свою очередь, будет негативным фактором для высокорисковых активов и приведет к оттоку средств с развивающихся рынков. В такой ситуации спрос на валюту, в основном доллар, может существенно вырасти, что приведет к ослаблению российского рубля.

Инвесторам всегда стоит помнить, что иногда внешние факторы могут оказаться сильнее внутренних, что связано с перетоком капиталов между рынками. Необходимо учитывать возможные внешние шоки, которые могут повлиять на динамику российской валюты, что позволит контролировать риски инвестиций.

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