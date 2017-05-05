ROSBANK Research: Российский рубль вчера устремился к уровням середины марта против доллара США

Мировые рынки: Нефтяные котировки стремительно снижались вчера в течение всего торгового дня, а утром на азиатских торгах цена марки Brent опустилась ниже отметки $47/барр., таким образом, потеряв 7.8%. Инвесторы обеспокоены ростом добычи сланцевой нефти в США, которая даже в случае продления соглашения ОПЕК 25 мая может препятствовать сокращению мировых запасов.

Фондовые индексы показали разнонаправленную динамику (S&P 500 +0.1%, Stoxx 600 -0.3%, MSCI EM -0.6%) на фоне падения акций энергетического сектора. Поддержку американскому фондовому рынку оказало принятие законопроекта о здравоохранении США в нижней палате представителей. Голосование в Сенате состоится в июне, однако, законопроект может встретить там сопротивление ввиду кардинальности предлагаемых изменений.

Сегодня состоится публикация отчета по рынку труда в США за апрель. Аналитики SG ожидают сильных данных (+165 тыс.), что должно стать драйвером для дальнейшего роста рынков после разочаровывающих отчетов по потребительском сектору в 1к’17.

Валютный рынок: Российский рубль вчера устремился к уровням середины марта против доллара США (59.00 сегодня до открытия торгов), зеркально следуя за провалом нефтяных котировок уже в диапазон $47-48/барр. Нельзя, не заметить, что индикатор рублевой цены на нефть продолжает указывать на крепость национальной валюты: 2800 руб./барр., что почти совпадает с минимальным значением с августа прошлого года. При этом, торги на валютном рынке по-прежнему протекают без вмешательства регуляторов: так, вчера Министерство финансов объявило, что объем средств, направленных на покупку иностранной валюты в период с 10 мая по 6 июня, составит минимальные 8.5 млрд руб.

Мы продолжаем считать, что для решительного вмешательства ЦБ и/или Минфина на валютный рынок необходимо экстраординарное укрепление рубля. На текущий момент, падение цен на нефть лишь повышает вероятность того, что ЦБ будет более аккуратен в вопросах снижения ключевой ставки.

Долговой рынок: Рынок ОФЗ не смог обойти стороной обвал на нефтяном рынке и резкое движение вверх по USDRUB: по итогам вчерашней сессии, доходности прибавили сразу 8-10 бп в середине и на длинном участке кривой. Новый 7.5-летний бенчмарк 26222, размещенный в среду с доходностью по цене отсечения 7.77%, завершал вчерашний день на уровне 7.80%.

Насколько мы можем судить, среди нерезидентов – основных участников рынка в последние месяцы – преобладают долгосрочные / индексные инвесторы, нежели краткосрочные покупатели («hot money»). Как следствие, мы не склонны ожидать резкого закрытия позиций даже в ответ на повышательную динамику доходностей и/или обесценение курса рубля на коротком временном горизонте. С другой стороны, рынку ОФЗ еще есть, куда корректироваться, в том случае, если обстановка на внешних рынках останется неблагоприятной. Дисконт относительно ключевой ставки составляет сейчас 146 бп / 157 бп / 131 бп для 5 / 10 / 15 лет, соответственно, против минимального за последние 12 месяцев уровня в 104 бп / 110 бп / 98 бп.

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