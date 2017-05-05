«Открытие Брокер»: Перед стартом торгов сложился негативный фон

По итогам торгов 4 мая индекс ММВБ прибавил 0,26% до 1998,87 п., а РТС упал на 1,38% до 1081,22 п. В середине торгов казалось, что рынок нашёл в себе силы для очередной попытки броска вверх. Однако основная активность проявилась на торгах валютой, где рубль существенно ослаб на фоне провала цены за баррель Brent ниже $50. Слабый рубль оказался небольшой компенсацией для индекса ММВБ. В частности, существенный плюс показали акции металлургов: ММК (+1,08%), НЛМК (+0,86%), «Северсталь» (+0,46%). Впрочем, лидерами дня стали привилегированные акции «Татнефти» (+3,51%), бумаги Yandex (+3,47%), «Система» (+3,06%), «Мостотрест» (+2,85%). Худшую динамику показали: «Мечел» (-3,47%), Московская Биржа (-2,93%), «МРСК Центр» (-2,5%), «Распадская» (-1,7%).

История с иском «Роснефти» (-0,53%) пока не наполнилась деталями, но панические распродажи активов с участием «Системы» приостановились: «МТС» (-0,32%), «Детский Мир» (+2,42%). Рубль на торгах в четверг оказался под сильным давлением падающей нефти. К вечеру курс национальной валюты пробил отметку 58 за доллар и 64 за евро. Кроме нефти на рубль также оказывает влияние вывод капитала нерезидентов из долговых инструментов. Напомним, что ЦБ РФ снизил в пятницу ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, а в итоговом заявлении отсутствовали намёки на то, что в ближайшее время смягчение денежной политики продолжится. И, наконец, снижение ставки ЦБ РФ также приводит к сокращению спрэда доходности, что является основой для Carry Trade. В любом случае, график USD/RUB уже рисует восходящую краткосрочную тенденцию, которая может перейти в среднесрочную, подтверждая, что долгосрочный период укрепления рубля завершился. Особенно неожиданным ослабление рубля смотрится на фоне того, что Минфин резко сократит объёмы покупки валюты.

Торги в США завершились разнонаправленным движением индексов. ФРС посчитала замедление экономики в I квартале временным явлением.

Соответственно, надежды на более мягкий подход к повышению ставки растаяли. Рост доходности по казначейским обязательствам обеспечил плюс в банковском секторе: Bank of America (+0,34%), J.P. Morgan (+0,11%). В защитных секторах преобладали распродажи: AT&T (-1,0%), Verizon (

-0,59%).

Однако наиболее активные распродажи прошли по бумагам энергетиков, которые отреагировали на очередной провал котировок «чёрного золота»: ConocoPhillips (-2,46%), Chevron Corp. (-1,79%), Exxon Mobil (-1,28%).

Статистика четверга была неоднозначной. Производительность труда в США сократилась в I квартале на 0,6%. Импорт упал на 0,7%, а экспорт – на 0,9%. Торговый дефицит незначительно сократился до $43,70 млрд. Однако за прошлую неделю число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 19 тыс. до 238 тыс. Объём заказов на товары длительного пользования вырос в марте на 0,9% при первоначальной оценке 0,7%. "Индекс страха" пока говорит о том, что инвесторы не верят в провал индексов.

Индикатор снизился на 2,06% до 10,46. По итогам дня DJIA символически снизился на 0,03% до 20951,47 п., а S&P 500 прибавил 0,06% до 2389,52 п.

Негативные настроения получили продолжение в рамках азиатской сессии. Китайский рынок упал до трёхмесячного минимума на фоне провала котировок сырьевых контрактов. Банковский сектор КНР также находился под давлением на опасениях ужесточения норм регулирования. Власти намерены обратить внимание на нелегальные транзакции, а также на нарушения в применении арбитражных правил и движений капитала. На австралийском рынке падение возглавили добывающие компании. В пятницу фьючерсы на поставку железной руды в КНР упали ещё на 7% после того, как в четверг обвалились на 8%.

Кроме того, на рынке опасаются, что ФРС продолжит ужесточение денежной политики. Вероятность повышения ставки на июньском заседании оценивают в 79%, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила до 2,35%. К 8:45 (мск) Shanghai Composite – 3099,87 ( -0,88%).

Обвала котировок нефти накануне оказалось недостаточным для спекулянтов, которые продолжили распродавать контракты в пятницу. Опасения остаются прежними. Производители OPEC+ продолжают утверждать, что они сокращают добычу, но одновременно независимые источники указывают на рост экспорта из РФ и Саудовской Аравии. Высокие цены также спровоцировали падение дисциплины в самой OPEC, где уровень соблюдения обязательств упал до 90%. Ливия смогла нарастить свою добычу почти до 0,8 млн бар. в сутки, а также намерена поднять её до 0,9 млн бар. в сутки уже к августу. В США производство нефти демонстрирует рост 11 недель подряд и достигло 9,293 млн бар. к концу апреля. Россия, как один из ключевых участников, пока не торопится подтверждать своё участие в продлении договора по сокращению добычи. Все это приводит к тому, что на рынке растут сомнения в том, что действия OPEC+ имеют хоть какое-то влияние на мировой баланс. И немного о золоте, резервы SPDR Gold Trust сократились на 0,3 тонны до 853,08 тонн. К 9:05 (мск) Brent – $47,34 (-2,15%), WTI – $44,39 (-2,48%), золото – $1234 (+0,44%), медь –$5540,24 (+0,06%), никель –$8955 (-0,67%), палладий – $803,3 (+0,33%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 98,62. К 9:05 (мск) EUR/USD – $1,098 (+0,03%), GBP/USD – $1,292 (+0,01%), USD/JPY – 112,21 (-0,28%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

- в 13:00 (мск) выйдут данные по промышленному производству в еврозоне,

- в 15:30 (мск) будет опубликована статистика по рынку труда в США (ожидается 185 тыс. новых рабочих мест),

- в 16:00 (мск) – данные по инфляции в РФ за апрель,

- в 18:30 (мск) выступит вице-председатель ФРС Стенли Фишер,

- в 19:45 (мск) перед инвесторами выступит с речью президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс,

- в 20:00 (мск) выйдет отчёт Baker Hughes по активным буровым,

- в 20:30 (мск) президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс, председатель ФРС Джанет Йеллен, а также президент ФРБ Бостона Э. Розенгрен дадут комментарии по действаиям ФРС.

Начало дня на российском рынке будет за продавцами. Азиатские рынки преимущественно снижаются, падает большинство сырьевых контрактов. Нефть приближается к $47 за баррель Brent, что непосредственно повлияет на рубль, который может даже взять отметку в 59 за доллар перед длинными выходными.

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