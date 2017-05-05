ИК ЛМС: Российский рынок откроется снижением на 0,7-0,8%

Американские индексы в четверг закрылись около нуля, без выраженной

динамики на фоне падения цен на нефть и подготовки республиканцев

Конгресса к частичной отмене реформ президента Барака Обамы в финансовой

отрасли и здравоохранении. S&P 500 прибавил 0,06%, Dow Jones потерял

0,03%, высокотехнологичный индекс NASDAQ повысился на 0,05%. Сегодня

фьючерсы на американские индексы слабо снижаются. S&P 500 потерял 0,18%,

Dow Jones – также 0,18%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – 0,15%.

Нефтяные котировки в четверг упали на фоне ожидания увеличения добычи в

Ливии, а также сохраняющихся сигналов роста производства нефти в США.

Brent подешевела на 4,75% до $48.38 за баррель, а WTI – на 4,81% до

$45.52 за баррель. Сегодня цены на нефть продолжают снижаться. Brent

подешевела на 1,74% до $47.54 за баррель, а WTI – на 2,02% до $44.60 за

баррель. Цены на базовые металлы сегодня не демонстрируют единой

динамики. Алюминий прибавил 0,31%, медь – 0,17%, никель потерял 0,61%.

Азиатские фондовые индексы сегодня снижаются вслед за ценами на сырье.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%, китайский Shanghai Composite –

также 0,7%. Биржи Японии и Южной Кореи закрыты в связи с праздником.

Сегодня будут значимые публикации макроэкономических данных по развитым

странам. В США обнародуют данные о безработице в апреле, а также

состоятся выступления зампредседателя ФРС США С.Фишера и президента ФРБ

Нью-Йорка Дж.Уильмса. В России сегодня Роснефть опубликует финансовую

отчетность по МСФО за I кв. 2017 года. Состоится заседание совета

директоров в Мосэнерго, ОГК-2, Группе ЛСР, Ленэнерго и Вымпелкоме.

ФосАгро и Polymetal закроют реестр на участие в годовом общем собрании

акционеров, которое пройдет 30.05.2017 и 16.05.2017 соответственно.

Мы ждем негативного открытия торгов на российском рынке с падением на

0,7-0,8%

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