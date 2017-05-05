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mfd.ruАналитикаКомментарии5 мая 2017 г.КИТ Финанс Брокер: Нефть ускорила падение. Не н...
05.05.2017
10:23

КИТ Финанс Брокер: Нефть ускорила падение. Не нужно сейчас работать с нефтью от шорта, скорее наоборот, лучше делать ставку на восстановление котировок через фьючерсы или акции высоковолатильных американских нефтяных компаний.

Российский фондовый рынок накануне не сумел закрепиться выше 2000 пунктов по индексу ММВБ. Торги окончились на отметке 1998,9 пунктов (+0,3%).

Растут префы Татнефти (+3,5%) – у этих бумаг еще есть существенный потенциал роста перед дивидендной отсечкой (см. наш flash note). На 3,1% вверх скорректировались акции АФК Система, но покупать их в среднесрочные портфели сейчас преждевременно, на 2,8% подорожали бумаги Мостотреста: рынок, наконец, начал закладывать в цену высокий дивиденд.

Дивидендных новостей на рынке много. Из вчерашнего выделим решение Совета директоров Энел Россия: дивиденд на обыкновенную акцию может составить 0,068 руб., это соответствует текущей дивидендной доходности 6,8%. Также стала известна дата заседания СД Газпрома: 16 мая будет утверждена рекомендация по дивидендам за 2016 г. Мы по-прежнему считаем высокой вероятность повышения уровня выплат с названных ранее 7,89 руб./акция до уровней, близких к 25% чистой прибыли по МСФО.

Утром в пятницу ускорилось падение нефтяных котировок. Баррель Brent стоит уже $47,3 – падение с конца прошлой неделе составляет уже 8,5%. Проблема в сомнениях относительно продления «нефтяного пакта»: под вопросом участие России. Да и эффективность сделки пока сомнительна ввиду ускорившихся темпов роста добычи в США, частично нивелирующих положительный эффект. Но цены вскоре вернутся к $50 за барр. Не нужно сейчас работать с нефтью от шорта, скорее наоборот, лучше делать ставку на восстановление котировок через фьючерсы или акции высоковолатильных американских нефтяных компаний.

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