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mfd.ruАналитикаКомментарии5 мая 2017 г.Инвестиционная палата: Индекс ММВБ откроет пятн...
05.05.2017
10:21

Инвестиционная палата: Индекс ММВБ откроет пятничные торги, скорее всего, в минусе

Российский фондовый рынок вчера продолжил колебания около достигнутых уровней (индекс ММВБ +0,26%, 1998 пунктов). Торговые объемы несколько сократились по сравнению с предыдущей сессией. В целом итоги дня можно оценить как нейтральные.Индекс S&P 500 в ходе торгов четверга практически не изменился (S&P 500 +0,06%, 2389 пунктов). Покупкам способствовала сильная отчетность ряда компаний. Основные продажи пришлись на бумаги нефтегазовых компаний, чему способствовало значительное падение цен на нефть. Сырьевые фьючерсы упали под воздействием спекуляций на тему сохраняющегося переизбытка добычи.На торгах в Азии наблюдается преобладание продавцов. В центре внимания остается обвал цен на нефть, который многими рассматривается как один из признаков слабости мировой экономики.Фьючерс на S&P 500 упал к 2380, предприняв ранее попытку выйти выше 2390 пунктов. Продажи возможны около текущих уровней, либо в случае пробоя 2390-2400 с последующим возвращением ниже 2370-2380.Фьючерс на нефть сорта Brent рухнул к $47-47,5. Текущее снижение цен на нефть, вероятно, стоит использовать для покупок в расчете на потенциальный рост к $55-57, далее к $60-70. Покупки рекомендуем ближе к $45-46, или по факту выхода выше $50-51.Фьючерс на золото торгуется около $1230-1235. Покупки возможны около текущих уровней в надежде на попытки отскока к $1250-1260, либо с целью $1280-1290. Следующая поддержка расположена около $1180-1200.Индекс ММВБ откроет пятничные торги, скорее всего, в минусе. Основной темой станет резкое падение цен на нефть. Оптимальный сценарий предполагает в ближайшие дни тест 1950-1970 пунктов по индексу ММВБ с последующим возобновлением роста к 2050-2070 и выше. Негативный вариант предполагает в течение следующих недель повторный тест 1900, который, скорее всего, также стоит использовать для покупок.Итоги дня предположительно будут определены реакцией на комплексные данные по рынку труда США за апрель (16:30 мск).По фьючерсу на индекс РТС (RTS-6.17, RIM7) покупки возможны ближе к 105 000, или в случае пробоя 105 000 с последующим выходом выше 106 000-107 000.По фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.17, SiM7) закрепление выше 58 000-58 500, по нашему мнению, значительно увеличит шансы на будущий тест 60 000-61 000.Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась незначительным повышением. Азия торгуется умеренным снижением.Итоговые рекомендации:Инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”;Спекулянтам – “покупки около 1950-1970, 1900 пунктов; продажи от 2050-2070, 2130-2150”.

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