ГК Forex Club: Рубль не всегда игнорирует нефть. Когда ему нужно падать, он падает на нефти. Перед выходными не исключена фиксация прибыли. И на этом можно заработать.

Рубль не всегда игнорирует нефть. Когда ему нужно падать, он падает на нефти. И в четверг Brent дал все основания для падения рубля. Причем запустили этот цикл российские власти! Совпадение? Не думаем.

Пробой уровня 50 долл./барр. по Brent состоялся на словах пресс-секретаря Пескова о дальнейших объемах добычи. Он поставил под сомнение продление соглашения с ОПЕК по сокращению объемов добычи. И рынку этого оказалось достаточным, чтобы отправить нефть к минимуму 30 ноября прошлого года.

И в таких условиях USD/RUB может открыть торги пятницы гэпом вверх в районе 59,20. Однако под конец торговой недели не исключаем, что наступит коррекция. Вряд ли перед заседанием ОПЕК и в преддверии «сезона вождения» в США кто-то рискнет продавать нефть в течение продолжительного периода. Перед выходными не исключена фиксация прибыли. И на этом можно заработать.

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