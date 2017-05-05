ИК "Церих Кэпитал Менеджмент»: Билет на американские горки. На начало сегодняшних торгов большое влияние окажет обвал нефтяных цен.

На начало сегодняшних торгов большое влияние окажет обвал нефтяных цен. Но давайте смотреть на рынки незашоренным взглядом и без излишнего драматизма. Инвесторам заранее было известно, что в большинстве случаев май плохой месяц для развивающихся рынков и заранее было известно, что перед встречей ОПЕК 25 мая нефтяные котировки будет «трясти». Кто хотел купить билет на майские «американские горки» его купил и теперь получает удовольствие при прохождении ценовых виражей. Я, например, прогнозы по нефти не даю, но догадываюсь, что сейчас идет сжатие «пружины» для последующего рывка котировок наверх. На графике нефти есть зона сопротивление $56,5-57,5 (годовые максимумы) которую без «пружины» никак не пройти. «Нефтебыкам» нужно копить силы перед рывком на $62.

Вчера цены на нефть упали ниже $50 за баррель, обновив минимум с конца ноября. Делегаты ОПЕК своими заявлениями сократили шансы на то, что по результатам встречи 25 мая будут сокращены квоты на добычу нефти. Но продление действия существующих квот в рамках соглашения о сокращении добычи ОПЕК по-прежнему ожидается, уточнили делегаты. Кроме того, появились признаки снижения спроса на энергоносители в Китае, который является второй страной по потреблению нефти. Рост активности в секторе услуг Китая в апреле оказался самым медленным почти за год.

Получается интересная ситуация – картель добровольно уступал свою долю рынка сланцевым нефтяникам из США. Доля последних в мировой нефтедобыче мала, но она постоянно растет. При таком раскладе маловероятно продление договора ОПЕК после 2017 года». В четверг Александр Новак сообщил, что Россия склоняется к продлению договора о сокращении добычи, но уступать свою долю рынка сланцевикам тяжело...«В какой-то момент рынок должен признать, что ОПЕК больше не является самым главным игроком на рынке», – сказал Евгений Вайнберг из Commerzbank.

На графике цен на нефть есть зона поддержки $47,20-$47,30 (Brent). Поскольку сегодня утром цены спустились ниже этого уровня то я считаю, что пока технический пазл сложился в пользу «нефтемедведей». Теперь «медведи» с серебряными молоточками стоят на уровне $50 и будут бить по головам всех, кто попытается тащить котировки наверх. Пружина сжимается для последующего выстрела котировок наверх. И хорошо бы это была тарельчатая пружина, а то витые цилиндрические пружины бывают и лопаются.

Американские биржи закрылись без значительных изменений (за одним исключением: акции нефтегазового сектора в среднем упали на 1,67%). В четверг Палата представителей Конгресса США провела важный законопроект о здравоохранении. Палата представителей проголосовала с небольшим перевесом за отмену значительной части Закона о доступном здравоохранении (принятого при Бараке Обаме и известного как Obamacare) и введение Закона о здравоохранении от Республиканской партии. Теперь законопроект отправится на рассмотрение в Сенат. Но эта новость не вызвала реакции на американском фондовом рынке. Инвесторы переваривали вышедшее в среду заявление Комитета FOMC ФРС США. Комитет оставил ставки без изменений, но он не считает слабые показатели по экономическому росту за первый квартал серьезной проблемой и сделал упор в своем заявлении на хорошее состояние рынка труда. Комитет по-прежнему планирует еще два повышения ставок в этом году.

Положительным фактором для американского рынка является то, что отчеты по прибыли в основном превосходят ожидания. Квартальная прибыль компаний из S&P 500, по оценкам, выросла на 14,8%, что является лучшим результатом с 2011 года, по данным Thomson Reuters.

Ну а сегодня стоит обратить внимание на выходящий отчет по рынку труда США. В четверг вышел недельный отчет, согласно которому на прошлой неделе резко упало количество первичных обращений за пособием по безработице в США, а количество зарегистрированных безработных достигло 17-летнего минимума.

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