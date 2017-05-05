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mfd.ruАналитикаКомментарии5 мая 2017 г.ФИНАМ: Богдан Зварич – Нефть не оставляет шансо...
05.05.2017
10:16

ФИНАМ: Богдан Зварич – Нефть не оставляет шансов «быкам». Сегодня мы ожидаем негативной динамики на открытии торгов на российском фондовом рынке.

Сегодня мы ожидаем негативной динамики на открытии торгов на российском фондовом рынке. Снова поводом к продажам в российских активах станет падение на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent продолжила свою поступь вниз и ушла ниже 48 долларов за баррель. Также сил «медведям» добавит ситуация на внешних фондовых площадках. В США по итогам вчерашних торгов основные индексы практически не изменились, однако сегодня утром продажи во фьючерсах на индексы преобладают, в результате чего они теряют порядка 0,2%. В Азии китайский Shanghai Composite в ходе торгов теряет 0,7%. В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале дня, что приведет к снижению основных индексов. В дальнейшем мы не исключаем попыток отскока на рынке энергоносителей – в преддверии выходных игроки могут зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям, что приведет к частичному восстановлению цен на нефть. Это, в свою очередь, будет способствовать коррекционному росту в российских акциях. Во второй половине дня основным фактором, как для мировых, так и для российского рынка, станет публикация блока данных по рынку труда США, включающего уровень безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях. В случае если статистика окажется хуже ожиданий, снизится вероятность подъема ставки американским регулятором, что приведет к увеличению спроса на высокорисковые активы.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем продолжения негативной динамике в рубле. Российская валюта в отсутствии поддержки со стороны налогового периода будет отыгрывать очередную волну снижения цен на нефть, что приведет к ее ослаблению. В результате доллар сделает еще один шаг к своей ближайшей цели – сопротивлению на уровне 59 рублей.

Богдан Зварич, аналитик инвестиционной компании «ФИНАМ»

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