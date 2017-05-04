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mfd.ruАналитикаКомментарии4 мая 2017 г.УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка
04.05.2017
17:56

УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В четверг, 4 мая, российский фондовый рынок прибавляет 0,6% (по индексу ММВБ), в основном за счет ослабления курса рубля на 1%. РТС при этом теряет 0,5%. Отечественная валюта и РТС снижаются на фоне дешевеющей нефти. Сегодня баррель Brent спот падает на 1,6% после вчерашних -1,2%. Давление на котировки «черного золота» оказывает вчерашний отчет Минэнерго США, который мало того, что показал гораздо более скромное сокращение запасов (-0,9 млн баррелей вместо -4,1 млн, прогнозируемых API), но еще и отразил ускорение роста добычи сланцевой нефти (+28 тыс б/с после +13 тыс на прошлой неделе).

Словесные интервенции представителей ОПЕК и даже не-ОПЕК (в частности, России) о готовности продлить соглашение о заморозке добычи до конца года уже не оказывают влияния на рынок. Инвесторы «по умолчанию» закладывают в свои прогнозы этот сценарий. Поэтому если в конце месяца (на встрече 25 мая) он реализуется, то положительное влияние на нефтяные котировки будет, но несущественным. В противном случае мы можем увидеть откат даже до $45 за баррель Brent спот.

Курс рубля после снижения привлекательности операций carry-trade потерял свою устойчивость к колебаниям нефтяных котировок и сегодня теряет 1%: доллар уверенно возвращается к уровням 58 руб. Поэтому сегодня в лидерах роста компании, которые являются прямыми бенефициарами слабого рубля: Сургутнефтегаз преф (+2,3%), экспортеры Фосагро (+2%), Татнефть (+3,6%), Лукойл (+1,1%), Новатэк (+1%). Также сегодня дорожают акции Магнита (+1,9%) – вероятно, ушел фактор давления в виде продажи одним из акционеров части своего пакета (В.Гордейчук сократил свою долю в ритейлере с 1,06% до 1,03%).

Среди аутсайдеров можно выделить МТС (-1,2%), несмотря на то что некоторые инвест.дома подняли по нему свои рекомендации. Также дешевеют бумаги Мечела (-2,5%) и Евраза (-2%) – на фоне продолжающегося снижения цен на уголь.

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