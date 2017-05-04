Открытие Брокер: Слабый рубль поможет рынку завершить день в плюсе

К 15:25 (мск) индекс ММВБ прибавлял 0,63% до 2006,15 п, а РТС снижался на 0,66% до 1089,06 п. К середине дня российский рынок корректировался вверх, переоценивая риски, связанные с иском «Роснефти» к «Системе». Бумаги АФК «Система» (+6,76%) возглавили список лидеров. Кроме того, в плюсе торговались: «Мостотрест» (+3,32%) (дивидендная доходность по бумаге – около 10%), «Аптеки 36и6» (+3,09%), «Татнефть» (+2,77%), Yandex (+2,42%), «ФосАгро» (+2,21%). На противоположном полюсе расположились: «Мечел» (-2,58%), «МРСК Центр» (-1,48%), Polymetal (-1,16%), «Башнефть» (-0,74%). На рост индекса ММВБ положительно влияет ослабление рубля до 57,9 за доллар, что хорошо видно на бумагах металлургов: ГМК «Норникель» (+0,5%), «Северсталь» (+0,5%), НЛМК (+1,89%), ММК (+2,13%). Стоит также отметить, что снижение ставки ЦБ РФ улучшает дивидендную привлекательность российского рынка. Если процесс продолжится, то список бумаг с доходностью выше ОФЗ существенно пополнится. И немного о статистике. PMI в сфере услуг России снизился в апреле до 56,1 с 56,6 в марте.

Рубль слабел на торгах в четверг. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2910 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 9,61%, недельная – до 9,56%, а месячная – до 9,58%. Перед длинными выходными в банковской системе может наблюдаться повышенный спрос на ликвидность. С другой стороны, спрос со стороны населения на валюту также может усиливаться в связи с высоким туристическим периодом. Рублёвая цена барреля вновь приблизилась к 2900, что говорит о росте потенциала ослабления отечественной валюты. Рубль вполне следует тенденциям на мировом валютном рынке, где слабеют прочие сырьевые валюты. Возможно, что ухудшение перспектив на укрепление позволяет Минфину отказаться от агрессивных покупок валюты. На эти цели в период с 10 по 6 июня выделено всего 8,5 млрд рублей (по сравнению с 69,9 млрд рублей в предыдущий период). К 15:30 (мск) пара USD/RUB росла на 0,91% до 57,90, EUR/RUB – на 1,23% до 63,26.

Европейские рынки реагировали как на достаточно сильные макроэкономические данные, так и на сильные корпоративные отчёты. HSBC Holdings PLC (+3,36%) отчитался лучше ожиданий, а руководство подтвердило улучшение по всем направлениям банковского бизнеса. Бумаги Anheuser-Busch InBev подросли почти на 3% на фоне сильного отчёта по прибыли и выручке. Royal Dutch Shell (+2,45%) почти удвоила прибыль в I квартале. В секторе добывающих компаний настроения были не столь оптимистичными: Anglo American PLC (-3,45%), BHP Billiton PLC (-2,53%), Antofagasta PLC (-2,15%). Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны поднялся в апреле до 56,4 с 56,2 в марте, а композитный индекс подрос до 56,8 пункта с 56,7 в марте. Существенное улучшение показал PMI в сфере услуг Германии, поднявшись с 54,7 до 55,4. В Великобритании индекс активности в сфере услуг подрос до 55,8 при ожиданиях 54,5. К 15:25 (мск) DAX – 12624,16 п. (+0,77%), CAC40 – 5351,51 п. (+0,95%), FTSE 100 – 7258,97 п. (+0,34%).

Котировки Brent пробили отметку $50 за баррель на фоне неуверенности в продлении соглашения о сокращении добычи. Как минимум, министр энергетики РФ А. Новак заявил, что решение об участии России в продлении ещё не сформировано. И, естественно, на рынок оказывает удручающее воздействие информация о росте добычи в Ливии, а также продолжающийся 11 недель рост производства нефти в США. На прошлой неделе оно достигло уровня в 9,293 млн бар. в сутки, что более чем на 10% выше минимального уровня добычи в 2016 году. Одновременно на рынке отмечают падение дисциплины в OPEC по соблюдению принятых обязательств по сокращению добычи.

И немного о золоте. В World Gold Council отмечают, что спрос на золото в I квартале упал на 18%. Впрочем, падение было ожидаемым, так как I квартал 2016 года зафиксировал рекорд мирового спроса на жёлтый металл. Общий спрос составил 1034 тонны. Золотые ETF купили 109,1 тонн, что незначительно уступает показателю I квартала 2016 года. Увеличились инвестиции в золотые монеты и слитки, а основным источником сокращения спроса стали покупки центральных банков. К 15:25 (мск) – Brent $49,8 (-1,95%), WTI – $46,81 (-2,11%), золото – $1231,4 (-1,37%), медь – $5545,75 (-1,10%), никель – $9055 (-1,90%), палладий – $794,65 (-0,58%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 99,05. AUD и NZD слабели до 0,55% против валюты США. К 15:25 (мск) EUR/USD – $1,092 (+0,37%), GBP/USD – $1,288 (+0,12%), USD/JPY – 112,86 (+0,18%).

Производительность труда в США сократилась в I квартале на 0,6%. Импорт упал на 0,7%, а экспорт – на 0,9%. Торговый дефицит незначительно сократился до $43,70 млрд. Однако за прошлую неделю число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 19 тыс. до 238 тыс.

Существенного влияния на доллар статистика не оказала. Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,3%. Российский рынок может завершить день в плюсе на фоне ослабления рубля. Отскок в бумагах, которые подверглись распродажам накануне, получился невразумительным. Акции «МТС» могут продолжить своё нисхождение на опасениях быстрой и невыгодной продажи пакета АФК «Системы», если иск «Роснефти» будет удовлетворён.

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