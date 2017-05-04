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mfd.ruАналитикаКомментарии4 мая 2017 г.ИК "Абилити Капитал": ММВБ не РТС, может расти ...
04.05.2017
15:42

ИК "Абилити Капитал": ММВБ не РТС, может расти и при падении нефти

Курс рубля начал ослабляется. Индекс РТС стал падать. Но для ММВБ, это не так уж и плохо.

За счет чего индекс ММВБ залетел выше 2000 пунктов в прошлом? За счет падения рубля!!! И если сейчас, цены на нефть пошли вниз и индекс РТС вниз, это вовсе не означает, что индекс ММВБ так же пойдет вниз. Тут ведь получается такая гонка, индекса РТС и курса рубля. И если рубль будет падать быстрей индекса РТС, то ММВБ будет расти.

В начале конечно же, ММВБ будет падать, поскольку у акций высокая в сравнении с валютой волатильность, однако на среднесрочной дистанции, акции в рублевых ценах могут даже и вырасти. В особенности, это касается акций не связанных с нефтью. Например, таких компаний как ГМК "Норильский Никель", или же даже "Газпром", ведь у Газпрома светит перспектива отличных дивидендов в размере 50% от прибыли. Акции «Алросы», «Уракалия», металлургов и многих других, чьи доходы не связаны с нефтью. Если номинировать их в рублях, то при падении индекса РТС, нефти и рубля, акции этих компаний даже выиграют. Если курс пары доллар/рубль пойдет штурмовать отметку 72 рубля за доллар, при нефти по 40 долларов за баррель, индекс ММВБ может вновь пойти на штурм отметки 2300 пунктов.

По паттернам технического анализа, индекс ММВБ, при негативном для рубля сценарии, скорее всего, нарисует фигуру «двойная вершина», с пиком около 2300 пунктов.

Покупку акций, Норильского Никеля и Алросы, в какой-то мере можно вообще приравнять к покупке доллара и считать их надежными защитными активами. В то же самое время, эти акции могут дать прибыль своим инвестором и при благоприятном сценарии при росте рынка акций в целом.

Конечно же, долларовая цена, на эти защитные акции, при падении рубля расти не будет. Но все в этом мире относительно. Не будет расти в долларах, но зато будет расти в рублях. Плюс к этому, нужно учитывать то, что Центральный Банк России немного смягчил свою политику, и с рублевой ликвидностью в ближайшее время будет легче чем «вчера».

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