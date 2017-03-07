Открытие Брокер: Сохранение низких ставок и политическая неопределенность в ЕС выступят драйверами роста цен

Рынки драгоценных металлов сегодня слегка корректируются вниз в ожидании комментариев представителей ФРС США, курс доллара США укрепляется. Предстоящее заседание ЕЦБ расценивается опрошенными «Рейтер» аналитиками как «зеркало», которое может показать различия в денежно-кредитной политики крупнейших центробанков. По данным опроса ЕЦБ, продолжит мягкую денежно-кредитную политику, несмотря на рост инфляции в еврозоне, в то время как ФРС уже активно проводит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Таким образом, депозитная ставка ЕЦБ останется на уровне -0,4%, а ставка ФРС США может превысить 0,75%. Сохранение низких процентных ставок будет способствовать росту спроса на драгоценные металлы в Европе, что также поддерживается политической неопределенностью в ведущих европейских государствах.

Запасы в золотых и серебряных ETF-фондах показали снижение, запасы в остальных фондах не изменились. Цены на драгоценные металлы в Шанхае снизились, объемы торгов остаются средними, курс юаня к доллару США слабеет. Спрос на золото в Азии на прошлой неделе оставался слабым, инвесторы не форсировали закупки из-за падающих мировых цен. Индийские дилеры отменяли закупки из-за падения внутренних цен и спроса, несмотря на приближение свадебного сезона, дисконты на покупку золота составили 3$/унция. Премии на покупку золота в Китае выросли до 9-12$/унция в связи с ростом инвестиционного спроса. Премии в Гонконге составили 0,5-1,1$/унция, в Токио дисконты составили $0,5-1,0 за унцию. В Сингапуре наблюдается «переток» интереса инвесторов из драгоценных металлов в более доходные акции и недвижимость. Цены на золото постепенно опустились до уровня $1222 в ожидании действий ФРС США, после чего подросли к уровню $1225. Активность на рынке пониженная. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1222-1210, уровни сопротивления – $1227-1247. Цены на серебро в корреляции с рынком золота опустились к уровню $17,70, после чего слегка подросли. Отношение золота к серебру составляет 68,93 пункта. Отношение платины к серебру составляет 54,90 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 17,70-$16,94, уровни сопротивления – $17,80-18,0. Цены на платину в корреляции с рынком золота снизились к уровню $972, после чего подросли к уровню $975. Спред между золотом и платиной составляет 250$/унция.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $972-966, уровни сопротивления – $986-1003. Рынок палладия вновь начал двигаться проциклично. Цены на палладий после падения до уровня $764 выросли к уровню $775, после чего консолидировались вблизи уровня $770. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $764-740, уровни сопротивления – $778-784.

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