Открытие Брокер: Внимание сместится на ожидания по поводу заседания ФРС и ЦБ РФ

К 15:16 (мск) индекс ММВБ снижался на 1,63% до 2014,03 пт., а РТС — 1,64% до 1092,21 пт. К середине дня российский рынок торговался в глубоком минусе на повышенных объёмах. Очередная попытка пройти уровень поддержки 2030 пунктов по ММВБ оказалась удачной. Рынок продолжает ликвидировать последствия «ралли Трампа», а также разочарования по поводу отсутствия надежд на повышенные дивиденды госкомпаний. В лидерах дня оказались бумаги: «Кузбасская топливная компания» (+3,45%), «Соллерс» (+0,98%), «ВСМПО-Ависма» (+0,43%), Yandex (+0,37%). На противоположном полюсе торговались: «Распадская» (-5,88%), «Россети» (-5,64%), «Татнефть» (-5,04%), «ТГК-1» (-4,81%), «Газпром нефть» (-4,71%). «Сбербанк» (-1,31%) увеличил прибыль по РСБУ в январе-феврале на 75% до 104,6 млрд рублей. Впрочем, рынок был разочарован чуть более слабыми результатами за февраль. «ВТБ» (-1,29%) подписал соглашение с «Русгидро» (-2,53%) о приобретении 55 млрд обыкновенных акций и заключил пятилетний форвардный контракт. По итогам сделки «ВТБ» стал владельцем около 13% компании. Кстати, дополнительным негативом для «Русгидро» является сообщение главы М. Шульгина о том, что в банке «Пересвет» зависло до 5,5 млрд рублей. У «Татнефти» также есть проблемы с банками, но уже в Татарстане, где компания не имеет доступа к 4,5 млрд рублей в «Татфондбанке». Существенные потери также наблюдаются в бумагах металлургов на фоне укрепления рубля: «ММК» (-4,79%), «НЛМК» (-3,65%), «Северсталь» (-3,4%), ГМК «Норникель» (-2,87%).

Российская валюта чувствовала себя вполне уверенно. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3260 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 9,98%, недельная — до 10,17%, а месячная — осталась на уровне 10,43%. Рынок межбанковского кредитования отреагировал на статистику по инфляции в РФ за февраль. За месяц она составила всего 0,2%, а в годовом выражении — упала до 4,6%. Однако ЦБ пока не переполнен оптимизмом. 1-й зампредседателя ЦБ РФ К. Юдаева заявила, что поддержание инфляции около целевого уровня может оказаться более сложным, чем его достижение. Она не исключила более сильной реакции регулятора на отклонение инфляции вверх. Между тем, инфляционные ожидания выросли в феврале, а средние значения ожиданий втрое превышают целевой уровень. Таким образом, представитель ЦБ пока даже не намекает на то, что есть вероятность снижения ставки в ближайшее время. Соответственно, рубль усиливает свои позиции в качестве цели “Carry Trade”. К 15:16 (мск) пара USD/RUB снижалась на 0,17% до 58,09, EUR/RUB — на 0,28% до 61,41.

Европейские индексы демонстрировали незначительную волатильность. Просадка в банковском секторе компенсировалась ростом некоторых бумаг добывающих компаний: Deutsche Bank AG (-1,65%), Societe Generale SA (-0,43%), UniCredit SpA (-0,05%), BHP Billiton (+0,9%), Royal Dutch Shell (+0,46%). Германские промышленные заказы сократились в январе на 7,4%, что является худшим показателем за восемь лет. ВВП еврозоны вырос за IV квартал на 0,4%, а за год — на 1,7%, как и ожидалось. К 15:15 (мск) DAX составил 11961,15 (+0,02%), CAC40 — 4955,33 (-0,34%), FTSE 100 — 7355,7 (+0,08%).

Нефть смогла выйти в плюс к середине европейских торгов. МЭА ожидает, что спрос на нефть будет расти в ближайшие пять лет на 1,2% в год. Основной вклад в повышение потребления может внести Индия, где наблюдаются высокие темпы роста экономики. МЭА также предупреждает, что недостаток инвестиций в 2015-2017 годах может привести к тому, что уже в 2020 году начнёт ощущаться существенный дефицит предложения на рынке. Глава МЭА Фатих Бирол также заметил в рамках своего выступления на нефтяной конференции CERAWeek, что влияние транспорта на электрической тяге будет оставаться незначительным до 2022 года. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent стоил $56,14 (+0,23%), WTI — $53,35 (+0,28%), золото торговалось на уровне $1224,3 (-0,10%), медь — $5816,92 (-0,51%), никель — $10985 (-0,99%), палладий — $772,45 (-0,09%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 101,76. AUD, CAD, NZD торговались в пределах +/-0,15% относительно доллара США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,057 (-0,07%), GBP/USD — $1,219 (-0,39%), USD/JPY — 113,9 (+0,02%).

Вечером в 16:30 (мск) будет обнародован торговый баланс США. Ситуацию на российском рынке нельзя назвать неожиданной. Индекс ММВБ последовательно отрабатывает технические цели коррекции, ликвидируя свой рост с момента избрания Д. Трампа президентом США. Отток средств из российских фондов начался ещё пару недель назад, когда снижение уже стало очевидным. После закрытия дня ниже отметки 2030 пунктов по ММВБ стоит ждать возвращения к диапазону 1920-1950, а возможно, если на рынок захотят войти большие деньги, то и 1820-1850 пунктов. В ближайшее время внимание также сместится на ожидания по поводу заседания ФРС и ЦБ РФ. Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах 0,1%.

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