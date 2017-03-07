УК "Райффайзен Капитал": Итоги февраля

Февраль прошел для российского рынка под знаком консолидации. Индекс ММВБ вернулся к уровню середины ноября – 2056 пунктов, потеряв за месяц 8,3%.

Разочарование инвесторов в надеждах на улучшение отношений между Россией и США и снятие санкций после выборов Д. Трампа, а также серьезное укрепление рубля привели к фиксации прибыли и выводу средств из российских акций нерезидентами.

От более глубокого падения рынок удерживают стабильные цены на нефть, которые реагируют на оптимистичные комментарии представителей ОПЕК о соблюдении договоренностей по сокращению добычи и намерении продлить соглашение на более длительный срок. В течение февраля нефть марки Brent торговалась в узком диапазоне $55-57 за баррель.

Рубль по итогам февраля укрепился на 3,7% до 57,93 руб./$, при этом в течение месяца курс опускался ниже 57 руб./$. Из факторов поддержки для российской валюты можно отметить высокий спрос со стороны нерезидентов, зарабатывающих на операциях carry-trade. В то же время, на наш взгляд, столь значительный рост рубля имеет скорее нерыночный характер и в перспективе курс сбалансируется ближе к 60 руб./$.

Что касается паевых инвестиционных фондов, то положительный результат показали преимущественно фонды облигаций. По данным НЛУ, почти половина ОПИФов облигаций завершила февраль в «зеленой зоне» с доходностью 0,2-1,5%, а вот фонды еврооблигаций показали снижение стоимости пая преимущественно из-за укрепления рубля.

Также укрепление рубля негативно отразилось на рублевой доходности фондов, инвестирующих в другие валютные инструменты. Так, золото выросло за месяц на 3,5% в долларовом выражении (до $1252 за тройскую унцию), при этом стоимость паев ПИФов, инвестирующих в золото, снизилась, по данным НЛУ на 0,3-1%.

Из фондов акций российских компаний положительный результат показали фонды телекоммуникационного сектора, акции компаний которого выросли после публикации квартальной и годовой отчётности, отразившей хорошие результаты деятельности.

В аутсайдерах февраля оказались фонды акций нефтегазового, электроэнергетического и металлургического сектора, которые значительно выросли в предшествующие месяцы.

На наш взгляд, консолидация на рынке акций в марте продолжится, снижение может составить 5-7% от уровня конца февраля. Поэтому мы рекомендуем основную часть активов сосредоточить в фондах облигаций, которые в перспективе ближайших 12 месяцев способны принести до 8-9%, что на несколько пунктов выше доходности годовых рублевых депозитов крупнейших банков.

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