Банк "Глобэкс": Обзор рынка долговых бумаг, валют и сырья

Бонды

В понедельник на европейском суверенном долговом рынке увеличились доходности еврооблигаций Италии (YTM 2.15% 10Y), Греции (YTM 6.92% 10Y), Испании (YTM 1.7% 10Y), Великобритании (YTM 1.21% 10Y). Итальянские бумаги росли на заявлениях о будущем размещении нового 10-летнего выпуска. С бумагами Италии коррелируют (R^2=0.73 в периоде 1 года) бонды Франции, доходность которых – 0,97%. Французские бумаги также реагируют на обострение внутренней политической обстановки вокруг президентских выборов, первый тур которых состоится в конце апреля-начале мая. Аукцион по продаже 3,6,12 месячных векселей прошел с 2,1-2,4 bid/cover. Доходность греческих бондов поднялась на фоне снижения ВВП страны на 1,2% в IV квартале.

Госбонды Великобритании с 10-летним сроком поднялись в доходности на фоне покупки Банком Англии госбумаг с остаточным сроком погашения от 3 до 7 лет в рамках программы покупки активов.

Из корпоративного сектора выделим спекулятивный интерес инвесторов к вечным бондам Deutsche Bank на фоне анонсирования планов по реорганизации и привлечении им 8 млрд евро в виде допэмиссии акций, которые необходимы для увеличения достаточности базового капитала с 11,9% до 14%.

Позже ЕЦБ опубликовал данные по чистым кумулятивным покупкам активов на открытом рынке в рамках программы PSPP. Так, покупки увеличились в госбондах: Австрии, Бельгии, Германии, Испании, Франции, Италии, Нидерландов, в бондах наднациональных институтов.

Валюта

В среду ADP опубликует прогнозные значения по новым рабочим местам вне сельского хоз-ва перед ключевыми макроданными в пятницу – новые рабочие места, коэффициент безработицы. В этой связи мы ждём спекулятивного укрепления доллара к евро и формирования более четкого тренда перед заседанием FOMC по процентной ставке, которое состоится на следующей неделе. Вероятность повышения оценивается в 96%.

Товары

Апрельский фьючерс на газ подскочил на 3,29% до $2,91 за млн тепловых единиц на фоне словесных спекуляций о том, что продолжение холодов в США может ускорить снижение запасов в хранилище.

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