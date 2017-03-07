УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

С 24 февраля по 3 марта индекс ММВБ продолжил коррекционное движение, опустившись еще на 1,7% до 2057 пунктов. Стагнация нефтяных цен на уровне $55 за баррель, а также разочарование в надеждах на скорое потепление российско-американских отношений развернуло рынки и иностранные инвесторы начали выводить средства из российских акций. По данным EPFR, за неделю с 23 февраля по 1 марта отток из фондов, ориентированных на российские активы, составил $265 млн, что стало максимальным объемом за последние три с половиной года. Этот процесс был вполне предсказуем, учитывая предшествующие почти четыре месяца непрерывного привлечения (более $2,5 млрд).

При этом ожидаемое на следующей неделе повышение ставки ФРС вряд ли окажет существенное влияние на глобальный и российский рынок, поскольку это уже заложено в цены бумаг. На наш взгляд, консолидация на российском рынке продолжится как следствие вывода «горячих денег». На этом фоне рынок может опуститься еще на 5-7% от текущего уровня.

Нефть марки Brent стагнирует «в боковике» вокруг отметки в $55 за баррель. При этом число буровых установок американских сланцевых компаний продолжает планомерно расти (+7 штук за неделю): общее число буровых достигло уровня в 609 штук. Кроме того, Иран, который не присоединялся к соглашению ключевых нефтепроизводителей, идет фактически против решения ОПЕК+, заявляя о намерении довести добычу до 4,7 млн барр./сутки, хотя заявленная ОПЕК планка не превышает 4 млн.

Золото по-прежнему демонстрирует отсутствие стабильного растущего тренда: за последнюю неделю металл подешевел на 2,2% до $1226 за тройскую унцию.

Рубль, который ранее демонстрировал существенное укрепление, на прошедшей неделе начал ослабевать и к пятнице опустился 2,49% до 58,9 руб./$. На текущей неделе российская валюта вновь несколько укрепляется. Причиной выступает отток денежных средств, который фиксируется по фондам, инвестирующих в российский рынок: на фоне прохождения условного пика популярности операций carry trade иностранные инвесторы фиксируют полученный ранее доход. А также, по оценкам главы ЦБ Э. Набиуллиной, на фоне давления на рынок приватизационных сделок.

Мы по-прежнему ожидаем стабилизации курса рубля ближе к отметкам в 60 руб./$ и рекомендуем инвесторам сохранять диверсифицированный портфель как по валютам (рубли, доллары), так и по активам. Большую часть портфеля стоит разместить в консервативные инструменты – облигации и ПИФы облигаций, а оставшиеся – в разные сегменты рынка акций.

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