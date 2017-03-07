Альпари: Нефти комфортно в диапазоне $55-$60 за баррель Brent

В начале этой недели в центре внимания находятся чиновники нефтедобывающих стран, собравшиеся в Хьюстоне на энергетическую конференцию CERAWeek. В этом году на форум приехало в два раза больше министров нефти стран ОПЕК, чем в прошлом. От них ждут комментариев относительно соблюдения соглашения по сокращению квот.

Россия, которую на форуме представляет глава Минэнерго Александр Новак, в некоторой степени занимает позицию стороннего наблюдателя. Тем не менее, к российским чиновникам также приковано пристальное внимание. Вчера на пресс-брифинге Новак отметил, что Россия на 50% выполнила свои обязательства по снижению производства. Напомним, Россия в прошлом году выразила готовность выйти на снижение добычи на 300 тыс. баррелей в сутки. Эту цифру планируется достигнуть к концу апреля. На наш взгляд, для российских нефтяников это не составит сложности. Дело в том, что заметная доля месторождений Западной Сибири находится в «зрелом» состоянии, их запасы истощаются. С начала года российские нефтяные компании практически перестали бурить на них новые скважины, поэтому добыча упадёт естественным путём.

При этом для России, безусловно, важно, чтобы и другие страны соблюдали квоты. В этом случае на нефтяном рынке баланс спроса-предложения сохранится, и котировки Brent будут на стабильном уровне $55-60 за баррель. На текущий момент снижение добычи внутри ОПЕК частично компенсируется ростом добычи в США и Канаде. В штатах количество активно работающих буровых растёт почти 9 месяцев кряду, за это время добыча выросла на 0,5 млн баррелей в сутки.

При текущих котировках нефти сланцевые проекты вновь стали актуальными, в ближайшие месяцы добыча в США продолжит расти.

Вчера Александр Новак также отметил, что Россия не рассматривает вариант вступления в ОПЕК. Негласным лидером картеля остаётся Саудовская Аравия, а двум крупнейшим нефтедобывающим странам ужиться внутри одной организации будет непросто. Текущий расклад сил, даже с учётом растущей доли США, всех устраивает. Продолжаем следить за форумом в «нефтяной столице» США и ждём новых заявлений и оценок состояния нефтяного рынка. На наш взгляд, наиболее интересно, как страны ОПЕК относятся к текущему снижению квот на добычу и будут ли продлевать соглашение на более длительный срок.

Роман Ткачук, старший аналитик

Другая аналитика