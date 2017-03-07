Альпари: EUR/USD: тенденция к снижению сохраняется

В понедельник торги по паре евро/доллар завершились снижением. После неудачной попытки покупателями закрепиться выше отметки 1,0630 евро подешевел к доллару до 1,0575. Всплеск волатильности на валютном рынке в дневное время был вызван новостями из Франции. Экс-премьер Франции Ален Жюппе отказался участвовать в президентских выборах.

На торгах в Нью-Йорке евро дешевел на фоне роста доходности американских облигаций. Доходность 10-летних американских облигаций: 2,494% (за 06.03.17: +0,72%). В Азии доходность бондов выросла на 0,12%, до 2,496%;

На торгах в Азии евро торгуется в боковом тренде на уровне 1,0581. По внутридневной ценовой модели на часовом периоде от евро ожидается дальнейшее ослабление до 1,0563. Евро вряд ли сможет подорожать против доллара США в преддверии заседания ЕЦБ (четверг). Если цель будет достигнута на европейской сессии, тогда в ходе торгов в США стоит ожидать снижения до 1,0550.

Хоть повышение ставки ФРС США в марте уже учтено рынком на 80%, доллар до заседания 15 марта будет получать поддержку. По данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в марте выросла с 79,7% до 86,4%, в мае – с 81,9% до 87,5%, в июне – с 90,2% до 92,7%.

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0563, максимум – 1,0599, закрытие – 1,0569.

Если исключить новостной шум из Франции, то ожидания по понедельнику полностью оправдались. Понедельник сработал против пятничного ралли.

11:00 Швейцария – Объем валютных резервов за февраль;

11:30 Великобритания – Индекс цен на жилье от Halifax за февраль;

13:00 Еврозона – Пересмотренные данные по изменению ВВП за 4 кв. 2016;

16:30 Канада – Сальдо торгового баланса за январь;

16:30 США – Сальдо торгового баланса за январь;

18:00 Канада – Индекс деловой активности от Ivey за февраль;

18:00 США – Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP за март;

23:00 США – Изменение объема потребительского кредитования за январь;

Владислав Антонов, аналитик

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