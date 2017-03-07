ГК Forex Club: НЕФТЬ: ОПЕК хочет продлить соглашение ос сокращении добычи

Цены на нефть основных эталонных сортов отметились ростом в последние сутки после того как министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби заявил, что ОПЕК «скорее всего необходимо продлить соглашение по сокращению добычи».

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в мае на бирже ICE в Лондоне в 10.00 по московскому времени снижались на 0,1% до 55,84 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке также дешевел на 0,1% до 53,09 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии оба сорта прибавили в цене около 1%.

В Хьюстоне проходит конференция CERAWeek, на которой встречаются видные деятели мировой нефтяной индустрии. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби по ее ходу завил, что ОПЕК необходимо продлить соглашение по сокращению добычи, а также анонсировал свою встречу с министром энергетики России Александром Новаком.

Агентство энергетической информации США в среду 8 марта опубликует традиционные еженедельные данные по динамике коммерческих запасов в подземных хранилищах. В опросах информационного агентства Bloomberg медиана прогнозов предполагает их рост на 1,1 миллиона баррелей до нового рекорда в 521,3 миллиона баррелей.

В последнее время представители ОПЕК отмечаются вербальными интервенциями на каждом публичном мероприятии. Двумя неделями ранее генсек ОПЕК на конференции в Лондоне отмечал, что ОПЕК рассчитывает на то, что сотрудничество между картелем и 11 странами распространится на долгосрочную перспективу. Сейчас министр нефти Ирака заявляет о необходимости продлить соглашение.

Все это сигналит о том, что текущий уровень цен не устраивает картель, и там размышляют над возможностью принятия дополнительных мер. Безусловно, продление соглашения о сокращении добычи хотя бы до конца 2017 года, станет фактором, способным двинуть цены на Brent в область 60 долларов за баррель. Учитывая, что котировки сейчас находятся около 55 долларов за баррель, которая в последнее время выступала мощной поддержкой, контракты Brent выглядят интересными для покупок.

Валерий Полховский, аналитик

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