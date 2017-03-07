ИК ЛМС: Российский рынок откроется снижением на 0,1%

Американские индексы вчера продемонстрировали снижение на сигналах перепроданности рынка после его подъема по итогам нескольких предыдущих недель. S&P 500 потерял 0,33%, Dow Jones – 0,24%, Nasdaq – 0,37%.

Сегодня фьючерсы на американские индексы торгуются около нуля. S&P500 снизился на 0,02%, DowJones прибавил 0,01%, Nasdaq– 0,05%.

Нефтяные котировки в понедельник не показали единой динамики, на рынок давят сигналы о росте добычи в США вместе с ожиданиями скорого повышения процентных ставок Федрезерва. Brent подорожала на 0,2% до $56,01, WTI потеряла 0,24%, до 53.2 за баррель. Сегодня цены на нефть снижаются.

Brent подешевела на 0,20% до $56.90 за баррель, а WTI– на 0,13% до $53.13 за баррель. Цены на базовые металлы сегодня в основном снижаются.

Алюминий потерял 0,21%, медь прибавила 0,09%, никель подешевел на 1,13%.

Азиатские рынки сдержанно растут во вторник, однако такие ключевые рынки, как Япония, материковый Китай, Индия и Индонезия, проводят сессию в "красной зоне", в том числе из-за реакции финансового сектора на проблемы Deutsche Bank. Nikkei225 опустился на 0,2%, KOSPI повысился на 0,7%, австралийский индекс ASX All Ordinaries прибавил 0,3%, китайский Shanghai Composite потерял 0,1%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей, сальдо торгового баланса товаров и услуг, а также объем потребительского кредитования за прошлый месяц. В Еврозоне обнародуют значение ВВП за 4 кв. 2016 года. В Германии опубликуют объем промышленных заказов в январе. В России сегодня Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за январь-февраль 2017 года. Состоится заседание совета директоров в Абрау-Дюрсо, Полюсе и ЧМК.

Мы ждем негативного открытия торгов на российском рынке с падением на 0,1%

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