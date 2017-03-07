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mfd.ruАналитикаКомментарии7 марта 2017 г.Банк "Глобэкс": ожидаем нейтрального открытия р...
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10:10

Банк "Глобэкс": ожидаем нейтрального открытия российского рынка

Мы прогнозируем, что индекс ММВБ откроется нейтрально, вблизи отметки закрытия в 2047 пунктов. Рубль может ослабнуть к доллару на фоне приближения публикации ключевой макростатистики по США – новые рабочие места, коэффициент безработицы (в пятницу). Но еще возможны позитивные сообщения с нефтяного форума в Хьюстоне, которые способны оказать рублю краткосрочную поддержку.

Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, но основная масса – в плюсе. Однако вчера европейские фондовые индексы снизились на фоне новостей о реорганизации крупнейшего банка Германии и привлечении им 8 млрд евро в виде дополнительной эмиссии акций для увеличения капитала tier1 до 14%. В свою очередь, американский фондовый рынок снижается с начала марта на 1% на ожиданиях увеличения процентной ставки (вероятность повышения оценивается в 96%). Вероятно, инвесторы продолжат понемногу фиксировать прибыль от бурного роста в феврале.

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