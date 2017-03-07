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mfd.ruАналитикаКомментарии7 марта 2017 г.ГК "Forex club": Рубль может возобновить снижение
сегодня
09:34

ГК "Forex club": Рубль может возобновить снижение

Сырьевой рынок

Нефть Brent (BRN) демонстрирует снижение в пределах ранее установившегося диапазона. Число работающих буровых установок в США продолжает расти. Это значит, что и добыча будет увеличиваться. Это может частично нивелировать эффект от сокращения производства энергоносителя в рамках соглашения в формате ОПЕК+.

Кроме того, не на стороне нефти играют прогнозы по темпам роста ВВП Китая. Ожидается, что в 2017 году экономика вырастет всего на 6,5% против 6,7% в 2016. Это грозит сокращением спроса на нефть со стороны одного из крупнейших потребителей. Также фактором давления остается и недостаточно быстрое сокращение нефти странами, не входящими в ОПЕК.

Все это способно привести Brent в район уровня 54,70. В дальнейшем, если напряженность на Ближнем Востоке будет нарастать, а данные по запасам нефти в США отразят их сокращение, энергоноситель может восстановиться.

Валютный рынок

Рубль в понедельник пытается возобновить укрепление. Но в большей степени это обусловлено технической коррекцией доллара на мировом рынке после роста на прошлой неделе. Вскоре ситуация может измениться.

Цены на нефть остаются под умеренным давлением. Шансы на падение Brent к 54,70 высоки. Особенно на фоне заявлений генсека ОПЕК Баркиндо о том, что пока ОПЕК не планирует обсуждать продление ограничений по добыче. Падение цен на нефть будет оказывать давление на рубль.

Вторым фактором, играющим не в пользу рубля, являются ожидания по монетарной политике ФРС США. По версии Bloomberg вероятность повышения ставки на заседании 15 марта составляет 90%. Глава американского регулятора в пятницу дала понять, что это возможно. Если ситуация с занятостью будет стабильной, а тренд на ускорение инфляции сохранится. Это окажет поддержку доллару. Поэтому пара USD/RUBможет возобновить рост с целью на уровне 59,00 – 59,20.

Ирина Рогова, аналитик

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