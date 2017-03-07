ИК "Финам": Ожидаем рост российских индексов на открытии торгов

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам станет ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent вчера вечером поднялась в район 56 долларов, после чего перешла в консолидацию у достигнутых уровней. Что же касается внешних фондовых площадок, то вчера американские индексы после нашего закрытия смогли отыграть часть потерь, однако закончили день на отрицательной территории. Так, индекс Dow Jones потерял 0,2%, а индекс широкого рынка S&P500 снизился на 0,3%. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы демонстрируют боковое движение у уровней вчерашнего закрытия.

Азиатские площадки сегодня демонстрируют разнонаправленное движение – японский Nikkei 225 отступил на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,1%. На таком фоне покупки в российских акциях на открытии будут преобладать, однако нашим индексам не удастся продемонстрировать существенный рост. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию, что может также позитивно сказаться на динамике наших активов. Стоит отметить, что мы не исключаем дальнейшего роста рынка энергоносителей в середине дня, что позволит нефти марки Brent закрепиться выше 56,5 доллара за баррель. В последние часы, в отсутствии важной макроэкономической статистики из США, основной вопрос, который будет стоять перед игроками – переносить ли позиции через среду. Восьмого марта, пока российские мужчины будут поздравлять женщин, в США выйдет отчет ADP о занятости, предваряющий пятничные данные по рынку труда, а также статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от министерства энергетики США. Таким образом, перенос позиций через среду будет нести существенные риски, и сегодня в конце сессии игроки могут сокращать позиции в своих портфелях.

Что же касается валютного рынка, то сегодня мы ожидаем возобновления роста российского рубля. После того, как вчера вечером доллару и евро удалось отыграть большую часть потерь, восстановление цен на нефть поддержит национальную валюту. Так, доллар уже в первые часы торгов может вновь протестировать отметку 58 рублей и попытаться закрепиться под ней.

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